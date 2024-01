Deportista inhalaba cocaína y ketamina, y ahora triunfa en OnlyFans y en el boxeo

El deporte ha recuperado vidas. Sin duda alguna, las historias de los atletas que han tocado fondo y que por alguna actividad física han salido del túnel son cada vez más numerosas.

Y la historia de Elle Brooke es una de ellas. El fin de semana pasado venció a Andrea Jane Bunker en el First Direct Arena de Leeds.



Duras revelaciones

“Mi vida ha cambiado de arriba a abajo desde que empecé en el boxeo, tengo ganas de seguir adelante y ver hasta dónde puedo llegar”, dijo.

Y agregó: “Quiero dar un enorme agradecimiento a @MamsTaylor y a @MisfitsBoxing por su confianza y apoyo, por darme la plataforma para mostrar mi valía y mostrarle a todo el mundo lo que puedo hacer”.



Brooke no ha tenido una vida fácil. En una entrevista con ‘The Sun’ confesó que tocó fondo y que la droga la tenía sometida.

“Era una chica fiestera que inhalaba cocaína y ketamina, pero ahora estoy sobria gracias al boxeo. Era una fiestera realmente mala. Mi vida ha cambiado de arriba a abajo desde que empecé en el boxeo, tengo ganas de seguir adelante y ver hasta dónde puedo llegar. Muchas gracias por el apoyo recibido y por los miles de mensajes felicitándome. Intentaré responde a cada uno de ustedes en los próximos días. Es tan surrealista ser campeona y recibir tanto apoyo", contó.



Sin embargo, descubrió el boxeo, el deporte y salió de esa dura vida de excesos que mantenía.

“Ahora no bebo. He estado sobria durante 18 meses, o un año, y ahora vivo una vida aburrida. No salgo los fines de semana porque estoy demasiado concentrada en mi alimentación y mis hábitos de entrenamiento. La rutina es lo que más me gusta del boxeo porque me da una razón para despertarme por la mañana. El boxeo ha cambiado mi vida", declaró.



