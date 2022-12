Eliud Kipchoge, el emperador keniano de la maratón, reforzó su leyenda en este 2022.



Impasible durante 42,195 kilómetros corridos a cerca de 21 kilómetros por hora, Kipchoge hizo historia al cruzar la meta en la maratón de Berlín (Alemania), el pasado 25 de septiembre.

Kipchoge hace historia al superarse a sí mismo

Facebook Twitter Linkedin

Eliud Kipchoge, atleta kenyano. Foto: AFP

Cuatro años después de un primer récord del mundo sobre ese mismo recorrido, el keniano mejoró su registro en 30 segundos para establecer una nueva marca de referencia de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos.



Un nuevo éxito a los 37 años (cumplió 38 en noviembre) para la gran figura de la maratón, que cuenta, asimismo, con dos títulos olímpicos (Río 2016 y Tokio 2021).



Kipchoge se acercó en la capital alemana al que parecía inalcanzable muro de las dos horas, que ya había rebajado en una carrera no oficial en Viena, en 2019 (1 hora, 59 minutos y 41 segundos), pero que no fue considerado como válido debido a que fue ayudado por 41 ‘atletas liebres’, que se daban relevos por grupos con siete corredores alrededor de él, cambiando cada cinco kilómetros.



“Berlín es un sitio en el que todo el mundo tiene una oportunidad para empujar sus límites. Siempre he dicho que yo no creía en límites, siempre he dicho que ningún humano está limitado”, manifestó Kipchoge después de lograr su última gesta.



Ahora, con la mirada fija en lo que viene, el campeón keniano sueña con un tercer título olímpico en París 2024, algo inédito, pero propio para quien no tiene límites.

DEPORTES

*Con AFP

Más noticias de Deportes