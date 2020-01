El fulminante nocaut del colombiano Eléider Álvarez

El pugilista colombiano Eléider Álvarez derrotó por la vía rápida al estadounidense Michael Seals, en combate por el título continental semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Álvarez dominó a su antojo la pelea, pero hasta el séptimo episodio pudo concretar sus golpes fuertes y certeros sobre la humanidad de su rival, que no se pudo parar.



El nocaut, según el deportista nacido en Apartadó, fue planeado, estudiado, entrenador.



“Durante el campamento lo entrenamos. Al principio, mi entrenador estaba molesto conmigo porque yo no estaba haciendo lo que él me pedía”, dijo Álvarez.

El colombiano Eleider Alvarez volvió al triunfo. Simplemente escuchen. pic.twitter.com/crR50gKFd6 — Claudio Coronel (@coronelclaudio) January 19, 2020



