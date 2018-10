Eléider Álvarez prepara la revancha que le dará a Kovalev

Eléider Álvarez mira hacia abajo, al piso, y con el dedo índice de la mano derecha señala los pies, al tiempo que asegura: “Ningún problema, no soy ningún pelao, soy un hombre maduro de 34 años”.

Habla con calma, en el restaurante de un hotel del Centro Histórico de Cartagena, tras haber dejado descasando en la habitación a su mujer, Jessica, y a su hija, Aída Elisa.



El campeón semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ha llegado en la víspera para compartir su experiencia en esa mañana, en un conversatorio organizado por la Fundación Canapote Siglo XXI, y a nombre de esta entregar implementos deportivos a jóvenes púgiles de Bolívar.



Sus palabras responden la primera pregunta: ¿Qué tanto lo ha ‘mareado’ el conquistar el cinturón, el más alto en peso para un colombiano en la historia?



“En nada me ha cambiado, lo único es que ahora tengo menos tiempo, por compromisos, pero sigo siendo el mismo: estaba preparado para ganar ese campeonato mundial y agradezco a Dios que me lo dio ahora, en su tiempo, cuando nada me ‘marea’. Seguro que nada me hace cambiar”, explica.



Y argumenta que la gente ahora lo conoce más, y que si bien le tocó cambiar de casa en Apartadó, Antioquia, donde llega cuando no está en Montreal (Canadá), para sus entrenamientos, sigue siendo lo mismo.



A Urabá llegó tres semanas más tarde, luego de noquear en el séptimo asalto al campeón mundial de entonces, el cotizado ruso Sergey Kovalev, el 3 de agosto pasado en Atlantic City (Estados Unidos). Y como prueba de que no ha cambiado relata cómo se sorprendieron muchos al verlo en un barrio marginal, por muchas tardes, visitando a un allegado y, de paso, jugando dominó con sus amigos del sector.



Su título, el único que en el boxeo masculino posee un hombre en Colombia en estos momentos, le ha permitido entrevistarse con el presidente de la república, Iván Duque, y con jerarcas del gobierno departamental de Antioquia.



“Nadie puede decir que he pedido nada para mí, solo para la gente de mis pueblos. Al presidente Duque, el título de corregimiento a Puerto Girón, el terruño donde nací; y al gobernador de Antioquia, un puente y el pavimento de dos kilómetros de vía que mejorará la calidad de vida de la gente de Urabá. Ahora se tardan 35 minutos en transportarse, con ese pavimento solo serán 12 minutos... Lo mío me lo gano en el cuadrilátero. Eso es de hombre maduro, ¿o no?”



El descanso prolongado en el país terminó el pasado primero de octubre. Ese día regresó a Montreal, donde reside desde el 2009. Allá comenzó la preparación el miércoles pasado para la primera defensa: la revancha contra Kovalev, que estaba firmada desde que el ruso le brindó la oportunidad.



“No pensé que Kovalev iba a aceptar pelear de inmediato conmigo. Quedó lastimado, muy golpeado. Pero allá él... Sabe que tengo rabia de cómo se anunció la pelea. Se anunció como ‘El regreso del campeón Kovalev, que lo ocurrido en Atlantic City fue un accidente’. Es una falta de respeto. Gané bien y claro, sin problema. Es restarme mi mérito, mis condiciones. Eso no me gustó”, dice.

La cita será el 2 febrero, en plaza por definir de EE. UU.

“¿Cómo será? Creo que dura, pero estoy más seguro de mis condiciones. Él sabe que pego, temor debe tener de mi pegada y de mi boxeo. Ahora soy el campeón y me voy a preparar como tal, ratificando ser el mejor. Pero con la hambre de un retador, porque dentro de mí hay un retador que desea ganar más...”.



Entonces se levanta de la silla. Mira de nuevo hacia abajo y señala sus pies. “Soy un hombre maduro de 34 años que desea hacer historia como campeón”.









Estéwil Quesada F.

EDITOR ADN BARRANQUILLA

En twitter: @EstewilQ