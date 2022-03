Las elecciones en Colombia acaparan la atención de la mayoría del público en el país, que quiere conocer cómo les fue a los candidatos por los que fueron a las urnas a votar.

Las cuentas, los escrutinios, los elegidos, los de la mayor votación y el listado de los que no alcanzaron las metas es el tema actual.



Le puede interesar: (Meluk le cuenta... (Demagogia y realidad))



El deporte no estuvo ajeno a la jornada electoral y varios atletas que han dejado de un lado la actividad se lanzaron en busca de aspiraciones políticas, pero los resultados no fueron los mejores.

Caterine, eliminada

Al menos, eso se desprende de los resultados oficiales que confirmar que tres de ellos, los de más cartel, se quemaron y no cumplieron su objetivo de ser elegidos.



Caterine Ibargüen era la más importante. La doble medallista de plata en los Olímpicos de Londres y de oro en los de Río de Janeiro buscaba un cupo en el Senado de la República, pero los resultados no la avalaron.



La exatleta mundial, reconocida por sus títulos en la Liga de Diamante en el salto triple, no dio un brinco en sus aspiraciones políticas solo logró reunir 38.517 votos, cifra que le quedó corta para cumplir la meta.



Jackeline Rentería, exluchadora, medalla de bronce en los Olímpicos de Pekín y en los de Londres, tampoco logró su cometido de ir a la Cámara por el Valle del Cauca, pues consiguió apenas 2.641 seguidores.



Por último, Juan Carlos Henao, el exarquero del Once Caldas, campeón del 2004 de la Copa Libertadores, fue otro de los que se quemó al contabilizar solo 9.536 votos.



DEPORTES