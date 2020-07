Las razones por las que se puede enredar el ‘vuelo del deporte’

Atletas colombianos, ecuatorianos, venezolanos y de otros países fincan las ilusiones de desplazarse a Europa en el ‘vuelo del deporte’, que está pactado para salir de Bogotá el próximo 19 de julio con destino a Madrid, España.

Los deportistas, la mayoría, ciclistas, están en la ‘lista de buena fe’ que ha pedido el Ministerio del Deporte para gestionar el desplazamiento, que se hace necesario para lograr competir en los eventos que están programados, más no confirmados, en un calendario tentativo que cada federación Internacional determinó.



Según se sabe, han pedido consentimiento para lograr un cupo de los 200 disponibles en el vuelo deportistas de ciclismo, taekwondo, squash, atletismo, fútbol, así como técnicos, masajistas, mecánicos y hasta dirigentes, a quienes les urge estar en Europa por esos días.



Sin embargo, varios son los traspiés que ha sufrido el ‘vuelo del deporte’, los mismos que se tratan de solucionar sobre la marcha, más cuando se está a 17 días de la fecha señalada.



1. La Unión Europea. Los países que integran la Unión Europea firmaron un documento en el que no permiten la entrada de ciudadanos de naciones en las que el riesgo de contagio y muertes por la covid-19 sea alto.

Ese listado se dio a conocer el pasado martes y se hizo efectivo el miércoles, cuando se abrieron las fronteras. El mayor inconveniente es que solo Uruguay figura como país con aval para que sus ciudadanos puedan entrar a un país integrante de la Unión Europa. Al no estar Colombia, pues se prendieron las alarmas.



Da alivio que hay excepciones, como dejar entrar a personas que demuestren que son residentes europeos y que tengan que llegar a Europa por motivos de estudios, trabajo, sanitarios o de absoluta urgencia.



2. Si bien la Cancillería colombiana ya sabe del tema, el Ministerio del Deporte y las Federaciones ya se mueven con el tema. La Fedeciclismo envió una comunicación a los que solicitaron la inclusión en ese avión. Deben enviar una carta dirigida al presidente Iván Duque y al Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, en la que demuestren que van a Europa a realizar una labor calificada en Europa y que no se puede realizar desde Colombia.



3. Si se acepta el vuelo, pues nace otra inquietud. ¿Será que en los países de destino sí podrán entrar? Ya hay naciones que si bien firmaron el acuerdo para que solo ciudadanos de 15 países pueden llegar a ese continente desde el primero de julio, no están dispuestos a ceder en cuanto a sus delineamientos para evitar más contagios o un rebrote del virus.



Tal es el caso de Italia, que ya indicó que mantendrá las duras medidas impuestas hasta el momento. Sin embargo, el Gobierno, y varias de ellas favorecen a los deportistas que demuestren cuál es el motivo de su viaje. Pero lo que hay que dejar claro es que cada país es autónomo en tomar esas decisiones.



4. EL TIEMPO ha consultado a varios deportistas que han tenido la oportunidad de ‘aplicar’ para el viaje y advierten que si no hay ningún inconveniente de salud viajarían con todos los certificados médicos y el resultado de la prueba de la covid-19, pero les preocupa lo que pueda ocurrir en el traslado de Madrid a otra región de España o a otro país europeo donde termina su desplazamiento. Hablan del miedo de contagiarse.



5. Los calendarios. Cada Federación Internacional ha tomado cartas en el asunto con el fin de recuperar el camino perdido. Han diseñado un plan de trabajo y calendarios de competencias. El ciclismo ha sido el que más se ha movido, claro con el fútbol que ya tiene actividad.



Sin embargo, es claro que hasta el momento es solo un plan, son calendarios propuestos, pero no confirmados. Ningún país ha dado el aval para la realización de eventos, a excepción del fútbol. Lo que hay que decir es que se está cerca de que las competencias se reanuden, pero a hoy, poco hay.

Si a eso vamos, si las carreras, hablando del ciclismo no están confirmadas y no lo estarán antes del 19 de julio, pues el viaje podría ser a ciegas. EL TIEMPO consultó con técnicos que ya están pensando en si subirse a ese avión es lo más indicado, pues tienen las invitaciones a las carreras, pero estas no tienen el aval de los gobiernos locales para su realización. ¿Vale la pena arriesgarse, irse en el avión para no competir?



6. Es importante señalar que el vuelo del 19 de julio está en pie y todo indica que debido a los trámites que se realizan, pues el avión partirá. Sin embargo, hay una inquietud para los viajeros: ¿Les tocará llegar a Europa y entrar en cuarentena?



Es un tema delicado, pues los atletas van contra el cronómetro, con el tiempo encima. El viaje es el 19, pero varios de ellos esperan que la Vuelta a Burgos, que arranca el 28, tenga el aval del gobierno local y se realice. Si se hace efectiva la cuarentena de 14 días, pues es claro que no podrán competir. El World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, se reinicia el primero de agosto con la Strade Bianche, y tampoco daría el conteo de días.



EL TIEMPO supo que se adelanta una petición de que las personas que partan desde Bogotá el 19 de julio no tengan la condición de llegar y hacer cuarentena, pues irán con los documentos en regla y los certificados médicos que indican que están libres del contagio de la covid-19.



