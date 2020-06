Así se vivió la primera jornada del PGA Tour tras la cuarentena

El PGA Tour volvió a competencias este jueves, exactamente 90 días después de la cancelación de The Players. El primer torneo tras la cuarentena, el Charles Schwab Challenge, se puso en marcha y el inglés Justin Rose y el estadounidense Harold Varner III comparten el primer lugar.

El certamen se disputa a puerta cerrada. “Tengo muchos amigos que me han enviado mensajes de texto y me han brindado mucho su apoyo mientras me preparaba para jugar. Ellos estaban muy emocionados de saber que volveríamos a competir. Se siente como estar en casa”, declaró el venezolano Jhonattan Vegas, uno de los latinoamericanos que está en el torneo.



(Lea también: El floricultor que compartió con Urán le contó su historia a EL TIEMPO)



“Piensas ¿qué está pasando? Golpes buenos o malos, pero no hay ese ruido o aplauso del público. Como dije antes es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos”, agregó Vegas.



Cabe recordar que todos los participantes deben cumplir con un protocolo, que incluye pruebas dos veces por semana, comedores cerrados, comida para llevar y viajes y concentraciones iguales para todos.



(Le puede interesar: ‘Mi hija está luchando por su vida’: Camilo Villegas)



En la primera ronda del certamen, el colombiano Juan Sebastián Muñoz entregó una tarjeta sobre el par: 71 golpes (+1), para quedar parcialmente en la casilla 94, a ocho de los punteros.



Vegas, el mexicano Abraham Ancer y los estadounidenses Collin Morikawa y Justin Thomas están a un golpe de los líderes, con buenas opciones de pelear por el primer título tras la suspensión del circuito y el premio de 1.314.000 dólares para el campeón.



(En otras noticias: Las nuevas denuncias de la expareja de Villa y su consumo de licor)



“Definitivamente fue mucho más silencioso y creo que se jugó más rápido porque no tenías por qué preocuparte o ver si alguien se movía. Extraño mucho tener a la gente aquí”, dijo Ancer.



DEPORTES