El circuito NB Race Series siempre fue uno de los más esperados por los corredores aficionados, por su organización, el recorrido, la distancia y los paisajes que se disfrutan durante la ruta.

Y esa magia regresa para este 2022, con el fin de que los runners muestren su mejor versión en Guasca (Cundinamarca) y La Ceja (Antioquia).



La primera cita será el 30 de octubre, en La Ceja, donde los corredores podrán optar por las distancias de 15 km o por los 7 km, para quienes apenas comienzan a sentir la pasión de correr.

Mucha variedad



Entre tanto, en Guasca, donde nació este circuito en Colombia, en 2018, se llevará a cabo la tradicional distancia de los 15 km y una más de 6 km para los menos experimentados, pero que igualmente quieren disfrutar de paisajes únicos en un recorrido que combina rutas rurales y urbanas.



Estas carreras, patrocinadas por Gatorade, Opel y Banana Boat, además de abrir nuevos espacios a los runners, más allá de las tradicionales carreras en las grandes ciudades, quiere brindarles alternativas diferentes para mostrar su independencia.



Las inscripciones para estos dos retos ya están abiertas y se pueden hacer a través de la página https://www.newbalance15k.com.co/ o presencialmente en las tiendas New Balance de los diferentes centros comerciales en Bogotá y Medellín, o en Runningbalboa, ubicada en la calle 116 No. 18-96 L. 101. Y como incentivo adicional, quienes se inscriban a la carrera en cualquiera de las tiendas tendrán un 20 por ciento de descuento en productos para running.



Los precios de las inscripciones tienen un valor de 90.000 pesos, durante el mes de agosto, y los cupos serán limitados. Para el caso de Guasca se reservaron 2.000 cupos, y para La Ceja, 1.500, esto con el fin de garantizarles a los participantes una experiencia inolvidable, en la 15K más esperada por los colombianos.



Por último, el kit de competencia, además de contar con la asistencia, el cronometraje y la organización que caracteriza a las carreras de New Balance, incluirá camiseta original de la marca con tecnología para correr, número y chip de competencia para medición de tiempo, medalla y tula.



