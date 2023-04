Masters: el picante cruce entre el LIV y el PGA Tour… (Opinión)

El Masters, el primer major del año, siempre tiene un sabor especial: su campo y la chaqueta que recibe el campeón lo hacen distinto. Pero en esta ocasión, la expectativa es aún mayor: la cancha de las azaleas tendrá su primera edición conviviendo con el LIV Golf, ya que sus directivos no cerraron sus fairways a quienes cumplían los requisitos para ser invitados.



Así las cosas, 18 jugadores del LIV estarán desde este jueves en el tee del hoyo uno en busca de la chaqueta verde, lo que ya crea una división gigante entre los aficionados. Las pullas que se han enviado tanto directivos como jugadores del circuito árabe y del PGA Tour hacen que el ambiente sea tenso. Aunque no se diga, de lado y lado todos tratarán de validar la cantidad de talento que hay en su tour y qué mejor escenario para ello que este mítico campo.

Tiger Woods, en ronda de práctica en el PGA Championship. Foto: Andrew Redington. Getty Images/AFP

La banda del LIV

La banda del LIV está comandada por un ícono que regresa, tras no asistir el año pasado: Phil Mickelson, ganador en tres ocasiones (2004, 2006 y 2010) y principal defensor de su tour árabe. Por ello, ha sido tildado injustamente como el máximo “traidor”.



Como era de esperarse por su categoría, Mickelson ha venido a poner la cara y, más que aspirar al título, aparece para acompañar a sus pares de circuito.

Con Mickelson y como grandes figuras del field están cinco poseedores de la chaqueta verde: Dustin Johnson (2020), Patrick Reed (2018), Sergio García (2017), Bubba Watson (2012-2014) y Charl Schwartzel (2011), además del actual campeón del Británico, Cameron Smith, quien, a propósito, es el único jugador en la historia del torneo que ha jugado cuatro vueltas por debajo de los 70 golpes. Lo hizo el año pasado.



El australiano, de 28 años, ha ganado cinco veces en el PGA Tour Foto: Instagram @cameronsmithgolf

En medio del cruce de declaraciones, el único jugador del LIV que apareció en las conferencias de prensa fue Smith. “Creo que es importante que los muchachos de LIV estén allí. Creo que se habla mucho de que no juegan al golf de verdad, que estos muchachos no juegan en campos de golf reales. Por supuesto, seré el primero en decir que los campos no son tan fuertes. Pero todavía tenemos muchos muchachos allá arriba que pueden jugar golf realmente bien. Solo necesitamos un final bueno y fuerte”, agregó.



También, del lado del LIV, hará presencia Brooks Koepka, ganador de cuatro majors (dos US Open y dos PGA Championship). La lista la completan Bryson DeChambeau, Louis Oosthuizen, Kevin Na, Jason Kokrak, Thomas Pieters, Harold Varner III, Talor Gooch y los latinoamericanos Joaquín Niemann, Mito Pereira y Abraham Ancer.

Los del PGA

El equipo PGA Tour lo encabeza el más grande de los últimos tiempos, Tiger Woods, crítico severo del LIV y que le da brillo al torneo. “Se me pasa por la cabeza que puede ser mi última vez. No sé cuántos Masters me quedan, solo aprecio los momentos”, dijo Tiger.

Scottie Scheffler Foto: Sam Greenwood. Getty Images/AFP

Lo acompañan jugadores brillantes que no querrán ceder el trono que hoy ostenta Scottie Scheffler, que defenderá su título, arropado por el norirlandes Rory McIlroy, que busca, después de diez top 10, ganar el Masters y convertirse en el sexto jugador en obtener los cuatro majors.



Favoritos también de este bando, Jon Rahm, Justin Thomas, Jason Day, Hideki Matsuyama, Jordan Spith, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Tony Finau, para no citar sino algunos.



La suerte está echada. Tomen ustedes su partido, sea del LIV o del PGA. Lo único que se puede barruntar son inmensas emociones y un fin de semana de pasión maravilloso.





Llegando al green





GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO

