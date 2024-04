El Masters 2024 rompe fuegos: así podrá verlo por televisión

El primer Major del 2024, el Masters, comenzará este jueves en el mítico campo del Augusta National Golf Club, en el que el español Jon Rahm defiende el título obtenido hace un año. El mundo de este deporte se sacudió muy fuerte desde entonces.

Rahm, tras hacer una gran carrera en el PGA Tour, aceptó una multimillonaria oferta para jugar en el LIV Golf, el circuito financiado con fondos de Arabia Saudí, y en esa condición llega en busca de su segunda chaqueta verde consecutiva, el eterno distintivo del campeón del torneo.

Jon Rahm defiende el título en el Masters. Foto:Getty Images via AFP

"El hecho de estar exento para todos los grandes cinco años es lo que ayudó bastante (a tomar la decisión de irse al LIV). Si no hubiese ganado un grande el año pasado no sé si hubiese dado ese salto, no te puedo decir con convicción", dijo Rahm, quien tendrá como principal contendor al actual número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, campeón en 2022.

Scottie Scheffler busca recuperar el título del Masters. Foto:Getty Images via AFP

También está de regreso a Augusta Tiger Woods, que hace un año protagonizó una de las escenas más dramáticas de la historia del torneo. Visiblemente afectado por sus problemas físicos, el exnúmero uno del mundo se retiró en la tercera jornada.

Sin embargo, el ‘Tigre’ no pierde la esperanza de alcanzar su sexta chaqueta verde e igualar a Jack Nicklaus como el más ganador del Masters.

"Este torneo significó tanto para mí y mi familia, llevo 29 años jugando aquí, es parte de mi vida. Abracé a mi padre en el primero que gané y en 2019 abracé a mi hijo, cerré el círculo", indicó Woods.

Tiger Woods va por su sexto título en el Masters. Foto:Getty Images via AFP

"A nivel físico en algunos golpes, cada golpe que no esté en el 'tee' es un desafío, cuando empezamos el hoyo es un desafío", dijo Tiger acerca de sus problemas físicos.

Casi diez años después de su última victoria en un Major, el PGA Championship, el norirlandés Rory McIlroy espera por fin completar el grand slam con el Masters, el único grande que no ha ganado. Fue segundo en 2022, cuarto en 2015 y quinto en dos ocasiones, 2018 y 2020. El año pasado no superó el corte.

"No tengo que intentar ganar desde el primer 'tee'. Son 72 hoyos, hay muchas formas distintas de ganar el torneo. Estoy con confianza, pero a veces tienes que tomar un camino más conservador, tener paciencia. Puedes ser paciente y tener disciplina, es algo que intenté aprender con los años", declaró McIlroy.

Esta edición también trae el retorno del colombiano Camilo Villegas, quien recuperó su tarjeta completa tras ganar el Bermuda Championship el año pasado. Su última participación fue en 2015, cuando no pasó el corte. La mejor, en 2009, cuando terminó en la casilla 13.

Camilo Villegas, de vuelta al Masters de Augusta. Foto:Getty Images via AFP

La transmisión de TV del Masters

El Masters se verá por las señales de ESPN y Star +. El jueves, viernes y sábado habrá transmisión desde la 1:45 p. m., por ESPN 2, y la última jornada irá desde las 12:45 a. m. Además, los dos primeros días habrá señal por ESPN3, a partir de las 9 a. m.

