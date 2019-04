¡Admirable! Marine llegó arrastrándose a la meta de maratón en Boston

El lunes 15 de abril se corrió una edición más de la Maratón de Boston. Esta reconocida prueba, que acoge a miles de personas alrededor del mundo, tuvo un participante que guarda una historia de vida asombrosa.



Micah Herndon, marine estadounidense, llegó a la competencia para conmemorar a tres compañeros que fallecieron en el 2010 en Afganistán producto de una explosión.

Al marine Micah Herndon se le ve metros antes de llegar a la meta sin polo, con un gorro y lentes. Desplomado y arrastrándose hacia la línea final, las cámaras captaron el emotivo momento mientras los corredores continuaban moviéndose a su lado.



El personal de seguridad llegó para auxiliarlo, pero ninguno interfirió con el recorrido del marine Micah Herndon. Evidentemente colapsado y fatigado, el estadounidense continuó con su ruta y prosiguió hasta la línea de llegada.

Su momento de sufrimiento no se comparó al que vivieron tres de sus mejores amigos en Afganistán durante el 2010. Dos compañeros marines, Mark Juárez y Matthew Ballard, junto al periodista británico Rupert Hamer, perdieron la vida durante la explosión de un artefacto, el hecho dejó tan conmocionado a Micah Herndon que decidió tatuarse el nombre de los caídos y rendirles tributo en la Maratón de Boston.



Tras cruzar la línea de llegada, el marine Micah Herndon declaró que "corro en honor a ellos. Ya no están aquí. Pero yo sí y soy capaz. Tengo la suerte de tener todas mis extremidades. Todavía puedo estar activo. Encuentro combustible en la simple idea de que puedo correr. Algunos no pueden". Las declaraciones las realizó al diario 'The Record-Courier' de Ohio y tuvieron repercusión mundial.

Micah Herndon terminó la Maratón de Boston tras 3 horas y 38 minutos. En los últimos metros de la competencia utilizó sus manos para arrastrarse hasta la línea de llegada. Luego de cruzar la meta lo subieron a una silla de ruedas y recibió asistencia médica.



Mientras se arrastraba, cuenta Herndon al diario 'The Record-Courier' iba mencionando el nombre de sus tres amigos caídos. De esta manera pudo completar la Maratón de Boston a pesar de que sus signos vitales y condiciones corporales habían colapsado hacia bastantes metros.



"Si sufro un calambre mientras corro, o me duelen los pies, o estoy agotado… digo sus nombres en voz alta para mí. Pasaron por cosas mucho peores que yo, así que corro para ellos y sus familias" declaró en lágrimas Micah Herndon. Su historia ahora es conocida por todo el mundo.



EL COMERCIO (PERÚ) - GDA