Latin America Amateur Championship, con doble premio para el ganador

El Latin America Amateur Championship comenzó a disputarse en 2015 y desde entonces se convirtió en uno de los certámenes aficionados más importantes del continente. La gran motivación para los participantes, entre otros beneficios, es tener el acceso para jugar el primer Major del año, el Masters de Augusta.

Los organizadores de este torneo anuncian ahora otro gran premio para el vencedor: hasta 2019, el ganador entraba a la última fase de clasificación para otros dos torneos de grand slam, el US Open y el Abierto Británico.



Pero este año el premio aumentó. El vencedor del torneo también tendrá acceso a The Open, con la condición de que debe mantener su condición de amateur para acceder al field.

“Estamos encantados de ofrecer un lugar en The Open para el ganador del Latin America Amateur Championship. Este certamen ha dado grandes pasos en los cinco años desde que se jugó por primera vez y solo hay que mirar el éxito que ha tenido Joaquín Niemann en el tour para reconocer el crecimiento de los mejores jugadores en esta región”, señaló Martin Slumbers, Director Ejecutivo de The R&A.



“Existe una gran tradición de aficionados que compiten en The Open y esperamos ver más jugadores de América Latina y el Caribe compitiendo en los próximos años”, finalizó el directivo.



Por su parte, Mark Lawrie, director de The R&A para Latinoamérica y el Caribe, manifestó: “The R&A se compromete a desarrollar y mejorar las condiciones del golf amateur en América Latina y brindar a los aficionados la oportunidad de jugar en el escenario de golf más grande del mundo. Esta nueva exención proporcionará una fantástica oportunidad para que los jugadores que compiten en el Latin America Amateur Championship se clasifiquen para The Open”.



Colombia no ha podido ganar este torneo aún. Iván Camilo Ramírez, dos veces top 10 en este certamen, encabeza una delegación de ocho jugadores que intentará romper esa mala racha.



DEPORTES