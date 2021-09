El Latin America Amateur Championship de golf cambia de sede para 2022

El Latin America Amateur Championship, el torneo aficionado de golf más importante del continente, tiene nueva sede, luego de que la edición que se iba a disputar en Lima (Perú) fuera cancelada por causa de la pandemia de covid-19.

Los organizadores del torneo anunciaron que el LAAC volverá a disputarse en el Casa de Campo Resort & Villas, en República Dominicana, del 20 al 23 de enero de 2022.



Será la tercera vez que este club sea la sede del torneo, tras haber recibido las ediciones de 2016, cuando ganó el costarricense Paul Chaplet, y 2019, en la que salió victorioso el mexicano Álvaro Ortiz.

Casa de Campo Resort & Villas

Será la séptima edición de este torneo, fundado en 2015 por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA). El ganador del LAAC recibe invitaciones para jugar la edición 150 del Open Británico, en St. Andrews, y para el Masters de Augusta.



También tendrá casilla en The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible y estará exento para las etapas finales de clasificación para el US Open, que se jugará en The Country Club en Brookline (Massachusetts).



El segundo clasificado, por su parte, entrará directamente a la última fase de clasificación para los abiertos británico y estadounidense.



En las siete ediciones del torneo los jugadores de mayor proyección del golf latinoamericano, entre ellos, el colombiano Juan Sebastián Muñoz y el chileno Joaquín Niemann, posteriormente ganadores de torneos en el PGA Tour. Muñoz estuvo peleando, además, por una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



“Estamos increíblemente emocionados de dar la bienvenida a los mejores aficionados de la región de regreso a Casa de Campo y recibir nuevamente al Latin America Amateur Championship. Teeth of the Dog es un lugar hermoso y a su vez desafiante como sede de este campeonato. Nuestro equipo disfruta de la oportunidad de continuar nuestra maravillosa asociación con el Masters Tournament, The R&A y la USGA, y esta edición servirá para mostrar el talento en constante expansión en nuestra región”, comentó Andrés Pichardo Rosenberg, Presidente de Casa de Campo.



El más reciente ganador del torneo fue el argentino Abel Gallegos, que se impuso en la edición disputada en 2020 en El Camaleón de Mayakoba, en Playa del Carmen (México).



