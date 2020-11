Excampeón del Masters de Augusta no jugará por coronavirus

Los organizadores del Masters, que se juega de jueves a domingo en el Augusta National, han anunciado este lunes la baja del español Sergio García en el torneo que ganó en 2017 por haber dado positivo en un test de coronavirus.

"Sergio García ha informado al Augusta National Golf Club de que no participará en el Masters de 2020 debido a que ha dado positivo por covid-19 en un análisis", informa el torneo. En 2017 Sergio García ganó el Masters, el primer 'major' de su carrera.



El propio jugador de Borriol (Castellón), de 40 años, lo explica en sus redes sociales: "El sábado por la noche, al volver del Houston, empecé a notar picor de garganta y un poco de tos".



"Estos síntomas continuaron conmigo el domingo, por lo que decidí hacerme la prueba del covid-19, al igual que mi mujer, Ángela. Afortunadamente ella dio negativo, pero yo no", agrega el español.



"Después de 21 años sin perderme ningún Major, desafortunadamente me perderé el Masters esta semana. Lo importante es que mi familia y yo nos encontramos bien. Volveremos más fuertes que antes y el próximo abril intentaremos conseguir la segunda Chaqueta Verde", sentenció García,



EFE