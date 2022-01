– La Ladies Professional Golf Association (LPGA, Asociación de Mujeres Profesionales de Golf) ha anunciado hoy que Velocity Global, empresa líder en soluciones de expansión global, ha sido designada la Plataforma de Trabajo Global Oficial de la LPGA y el Ladies European Tour (LET, Circuito Femenino Europeo) en un acuerdo de varios años.

Velocity Global trabajará con el LPGA Tour y el LET para destacar el impacto global de sus jugadoras, que representan a más de 60 países, mejorando las oportunidades de contar sus historias y aumentar su reconocimiento.



"Con esta alianza se subraya que el talento global impulsa una mayor competencia", dijo Rob Wellner, responsable principal de ventas, marketing y alianzas estratégicas de Velocity Global.



"El golf es realmente un deporte global y para lograr el éxito, hay que medirse con cualquier persona y en cualquier lugar. Estamos orgullosos de nuestra alianza con la LPGA y el LET para apoyar a las golfistas globales, de la misma manera que nuestra Plataforma de Trabajo Global respalda el talento y el negocio en todo el mundo".

Inspiración para nuevas generaciones



Con esta alianza se pone en marcha el Premio Velocity Global Impact, que celebra a las jugadoras que han contribuido a hacer crecer el deporte del golf e inspirar a la próxima generación de atletas a través de sus acciones. En los próximos meses se informará de la estructura de las nominaciones de 2022 y otros detalles acerca del Premio Velocity Global Impact.



"Nos entusiasma dar la bienvenida a Velocity Global a la familia de LPGA Partners y crear este reconocimiento del impacto para mostrar a nuestras jugadoras fuera de las cuerdas", dijo la directora de ventas de la LPGA, Kelly Hyne. "Al ser un negocio global con ideas afines, Velocity Global nos ayudará a ilustrar el impacto de nuestras jugadoras en el deporte del golf y en sus países de origen. Esperamos disfrutar de muchos años de colaboración".



La LPGA y el LET utilizarán la Plataforma de Trabajo Global de Velocity Global para simplificar el cumplimiento, los beneficios y la nómina de talentos en la organización de competiciones en 25 países y múltiples continentes durante este año.



"Estamos encantados de asociarnos con Velocity Global para utilizar sus soluciones de expansión y talento de clase mundial con el fin de acelerar el crecimiento de nuestro negocio y nuestro impacto internacional", dijo la directora ejecutiva del LET, Alexandra Armas. "El golf es un deporte global y acogemos con los brazos abiertos esta oportunidad de atender mejor a nuestras jugadoras y seguir promoviendo el crecimiento del golf a nivel mundial".



Además, como socio oficial de la LPGA’s Women Network (Red de Mujeres de la LPGA), Velocity Global utilizará la plataforma de la LPGA para destacar iniciativas internas centradas en el liderazgo, la diversidad, la equidad y la inclusión de las mujeres a través de programas adicionales.



Velocity Global ha ampliado su apoyo al deporte femenino con el reciente anuncio de que las jugadoras del LPGA Tour Lexi Thompson y Albane Valenzuela se han unido al seis veces campeón del PGA TOUR, Billy Horschel, y al cuatro veces campeón del APGA Tour, Kevin Hall , como embajadoras de su marca global en el mundo del golf.





