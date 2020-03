Jhonatan Solano le dice adiós al béisbol como pelotero

Jhonatan Solano estaba indeciso. Desde el 2016, sus compañeros y miembros del cuerpo técnico de la organización Nacionales de Washington, el actual campeón del béisbol de Grandes Ligas, se dirigían a él para consultarlo más que para tenerlo en cuenta como jugador. “¿Cómo crees que debo batear? ¿Te parece bien esta determinación o prefieres la otra?”, eran interrogantes que le formulaban.

Me miraban como un pelotero-mentor y yo quería regresar a las Grandes Ligas en ese momento, que estaba en Triple A”, dice el receptor barranquillero, hoy con 34 años.



Desde su último año en Grandes Ligas, en el 2015, con los Marlins de Miami, donde tuvo la oportunidad y el honor de compartir alineación muchas veces con su hermano menor Dónovan, Jhontan militó en Triple A de Nacionales, en Liga Independiente de EE. UU., en República Dominicana (Gigantes del Cibao) y, en la última final del béisbol profesional colombiano, con Gigantes, que perdió la final con Vaqueros de Montería.



Cristiano, Jhonatan le pedía a Dios que le diera una señal si se retiraba o seguía como pelotero, que él pensó que podía llegar hasta los 38 años como mínimo.



Al amanecer del pasado 27 de febrero, mientras dormía en su residencia en Barranquilla, que comparte con su esposa Melissa Triana y dos hijos (Valeria y Nahthan), tuvo un sueño revelador. “Llegué al estadio con mi maletín lleno de implementos, iba detrás de mis compañeros, y un señor me tocó el hombro izquierdo y me dice: ‘ya está bueno’. Solté el maletín y sentí un alivio. Me desperté llorando”.



Ese día decidió el retiro, que anunció este fin de semana y que tuvo, de inmediato, una prueba: al día siguiente, Harold Herrera, de la Federación Colombiana de Béisbol, lo llamaron para integrar la selección con miras al Torneo Preolímpico en Arizona (Estados Unidos), recientemente aplazado por el coronavirus. “Dios me había dado la decisión que tanto le pedí y me mantuve”, dijo ayer en visita a este diario.



Ahora todo ese conocimiento y experiencia que aprendió en el béisbol, deporte que comenzó a practicar a los 4 años en el barrio La Victoria de Barranquilla, desea ponerla en práctica con jóvenes.





“Soy un agradecido de toda la gente que me apoyó, desde dirigentes hasta aficionados. Estoy abierto y quiero devolverle al béisbol lo que sé. Me gustaría hacerlo en Estados Unidos. Hay un contacto con una organización. Mi inglés es bueno y eso ayuda”.



“Quiero dejar plasmado todo, como coach, y seguir los pasos de (Luis Felipe) ‘ Pipe’ Urueta (Arizona)”.



SU CARRERA EN MLB



Jhonatan Solano fue el segundo de su familia firmado en Grandes Ligas, detrás de su hermano , Dónovan. Lo hizo el 14 de septiembre de 2005, con un bono de 3 mil dólares.



Jugó en 2012 y 2013 con Nacionales y en el 2015 con Marlins. De por vida: actuó en 43 juegos, consumiendo 103 turnos, 19 hits (2 jonrones), 9 anotadas y 10 impulsadas, con promedio de .184.