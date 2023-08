David Alonso consiguió para Colombia la primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo, al vencer el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 en el circuito de Silverstone, en una vuelta final "de infarto".



El joven, de 17 años, nació en Madrid, España, pero corre por Colombia gracias a la nacionalidad de su madre, esta es la primera vez que se enfrentaba trazado de Silverstone.



(Siga leyendo: Linda Caicedo: detalles que prendieron alarmas por su salud en la Selección Colombia),

Alonso fue entrenado por Jorge Martínez, quien anteriormente ganó la 'Rookies Cup' de Red Bull y la 'Talent Cup'. Aunque Alonso salió al final de la parrilla y pudo remontar a sus oponentes y coronar el podio.



El pupilo de Martínez "Aspar", que anteriormente ganó la "Rookies Cup" de Red Bull y la "Talent Cup", supo remontar posiciones sin cometer errores para acabar en lo más alto del podio.



Daniel Holgado, el líder del mundial, consiguió una tercera posición que le permite aumentar la ventaja en la provisional del campeonato al cometer un error Jaume Masiá (Honda), en forma de caída, que le impidió sumar puntos al concluir decimoctavo.

Gran carrera



Holgado es líder con 141 puntos, 22 más que el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), segundo en Silverstone, con Jaume Masiá tercero a 32 puntos del piloto de KTM.



A la última vuelta entró Daniel Holgado como líder, perseguido por David

Alonso, Deniz Öncü e Iván Ortolá en las posiciones de cabeza.



Los adelantamientos fueron totalmente frenéticos, sin ceder el espacio al rival, pero David Alonso, que salió como un "kamikaze", consiguió el primer triunfo de un piloto colombiano en las últimas curvas, tras un adelantamiento magistral al japonés Ayumu Sasaki, que fue segundo, y el líder del mundial, Daniel Holgado, tercero.



Iván Ortolá acabó en la cuarta plaza, por delante de David Muñoz (KTM), que salía desde la vigésimo séptima posición, David Salvador (KTM), el brasileño Diogo Moreira (KTM) y el también españo José Antonio Rueda

UNA REMONTADA DE LEYENDA QUE SE CELEBRA EN ESPAÑA Y COLOMBIA 🇪🇸🇨🇴😍



¡Saliendo el último y ganando la carrera con 17 años en Silverstone! ¡Qué gesta de David Alonso! #BritishGP 🇬🇧 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Sn1tdltzYs — DAZN España (@DAZN_ES) August 6, 2023

David Alonso habló con EL TIEMPO

Desde muy niño, David Alonso sintió gran pasión por el motociclismo: "En mi familia no había nadie que fuera piloto, que montara, pero sí que mi padre tenía una moto de ruta, de esas de salir, pero no tenía una afición muy fuerte. La verdad que cuando era pequeño veíamos las carreras juntos y ahí llamó mi atención el motociclismo".



Pero su pasión por los motores se convirtió en algo más y decidió convertirlo en su profesión:"En 2017 me gané un campeonato nacional a pesar de que todavía era una especie de juego para mí. Pero cuando fui campeón de Europa, en 2020, ya dije: ‘¡Vamos, puedo vivir de esto, puedo ser profesional!’. Y al año siguiente me gané la Copa de principiantes de Red Bull"



(Lea la entrevista completa aquí: Él es David Alonso, primer colombiano en hacer historia en un Mundial de Motociclismo)-

Más noticias:

¿Y la Selección Colombia masculina? Así está el panorama a un mes de la eliminatoria

Estados Unidos, cuatro veces campeona, eliminada del Mundial de Fútbol