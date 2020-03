El centenario de Chelo de Castro, el periodista más longevo del mundo

El periodista activo de más edad en el mundo, el barranquillero Chelo de Castro C., llega hoy a los 100 años de vida. Columnista del diario El Heraldo, De Castro lanzó una frase el año pasado, cuando cumplió 99: “al llegar a los 100 me retiro del periodismo”.

Pero muchos de sus amigos y lectores no creen que cumplirá su promesa y seguirá escribiendo hasta el final.



Chelo comenzó escribiendo en el semanario La Unidad, en 1945. Su columna, antes de llegar a El Heraldo –allí lleva 43 años–, pasó por los desaparecidos diarios La Prensa, El Nacional y Diario del Caribe.



Por problemas de visión, desde hace tres años no se sienta frente a una de las cinco máquinas de escribir que tiene y donde dejaba, en cuestión de instantes, plasmada su opinión en las columnas que salían de lunes a viernes y que ahora se publican dos o tres veces a la semana.



“Ya no solamente le dicta a su nieto Chelito de Castro –así llaman a todos sus descendientes masculinos; él, que se llama realmente José Víctor, heredó el apodo de su abuelo–, sino también lo hace una hermana mía”, dice Chelito de Castro, su famoso hijo músico.



“Mantiene el buen apetito... Me contaron mis hermanos que esta mañana se cayó, pero al parecer no es nada grave”, manifestó a EL TIEMPO el hijo, que no ha podido visitarlo en la casa del norte de la ciudad, por estos días, debido a que padece gripa y no desea contagiar a sus padres (Judith Vásquez es la esposa del periodista), en estos momentos que el coronavirus causa estragos en el mundo.



El hijo, que lo acompañó a un acto en el 2017, en Barranquilla, cuando la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico (Acord Atlántico), Acord Colombia y la AIPS América (el ente de periodismo deportivo mundial) lo condecoraron por ser el periodista más longevo del mundo activo –aquel entonces con 97 años–, responde con entusiasmo cuando se le pregunta por el estado de ánimo del progenitor.



“Se emociona mucho con la música. El viernes lo invité a almorzar en el apartamento y departimos un rato escuchando su música. Eso le encanta... La música que le gusta, música de Pacho Galán”, aseguró el hijo.



Chelo, que nació el 19 de marzo de 1920 en el barrio San Roque, también orienta un espacio deportivo matinal (9:00 a 9:30), llamado Desfile Deportivo, en Radio Tropical, de la Cadena Radial la Libertad, que fundó el 7 de abril de 1953 –cumple 67 años en pocos días– en compañía de su amigo ya desaparecido Mike Schmulson (en la Voz de la Patria, donde permaneció 40 años tenía otro extra por la tarde llamado Desfile Deportivo Suplemento).



Chelo no se arrepiente de ser periodista. Siempre ha sostenido que si naciera de nuevo y pudiera elegir sería otra vez periodista, pero un periodista de academia, no empírico como le tocó a él, porque cuando comenzó en el periodismo en la ciudad no había facultades de este tipo.



“El periodista actual tiene mejor formación profesional que el de antaño: sale de una universidad preparado. El mal que tiene es que lee poco. No cultiva la lectura. Y los de deportes, casi todos, menosprecian la historia deportiva”, comentó a este diario hace tres años.



José Víctor de Castro Carroll, mejor conocido como Chelo de Castro C., llega hoy a los 100 años, extendiendo su récord mundial.



Estewil Quesada Fernández

Editor regional de EL TIEMPO

Barranquilla

@EstewilQ