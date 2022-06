Floyd Mayweather, uno de los boxeadores más famosos y excéntricos de Estados Unidos, podría estar en bancarrota. El hombre en sus redes sociales presume cuantiosos fajos de billetes, viajes lujosos, joyas, ropa de diseñador y propiedades. Sin embargo, es posible que al deportista no se le vuelva a ver de esta forma. De hecho, rumores afirman que el hombre ha perdido todo su dinero.

El exdeportista profesional ha conseguido su fama y su fortuna por su carrera en el boxeo y con patrocinios.



Sin embargo, el rumor de que está en bancarrota se generó cuando el youtuber y ahora boxeador Jake Paul, quien será su rival próximamente en el ring, afirmó en una conversión en el podcast de Rub Moore que Mayweather había gastado todo su dinero.



Además, Paul aseguró que la bancarrota era consecuencia de gastar millones de dólares en mujeres.



“Floyd está en bancarrota. Lo he estado diciendo todo el tiempo. Creo que probablemente lo gastó en las chicas a las que les paga para que estén cerca de él”, confesó Paul.

Asimismo, su hermano Logan Paul, quien también es youtuber y boxeador, acusó al exdeportista de que cuando pelearon en el Hard Rock Stadium el año pasado el 7 de junio y no recibió el parte monetario acordado por el combate.



"Hoy hace un año enfrente a Floyd Mayweather. Es difícil golpearlo, pero aún más difícil cobrarle dinero. ¿Con quién debería pelear a continuación?”, escribió en redes sociales el 6 de junio.



Mayweather, de 45 años, ha sido seis veces campeón del mundo y ha salido invicto en 50 combates. Según el último informe de ‘Forbes’, el boxeador ha acumulado un patrimonio de más de mil cien millones de dólares en toda su carrera y actualmente posee una fortuna de 450 millones de dólares.

