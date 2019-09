El balance de Colombia en el Mundial de pesas, pensando en Tokio-2020

Las siete medallas que consiguió la delegación colombiana en el Mundial de Pesas de Tailandia dejan una tranquilidad con miras a los Juegos Olímpicos del 2020.Colombia terminó su participación en este certamen con los dos oros de Leidy Solís en la categoría de los 81 kilos.

La pesista vallecaucana, de 29 años, fue primera en envión con 142 kilos y en total con 247, tras alzar 105 en el arranque, movimiento en el que logró la novena casilla.

Si bien fue exitoso el número de metales en Tailandia, hay que ver, de cara a los Olímpicos del próximo año, qué puede representarle al país.



En las justas de Tokio solo se entregarán medallas en el total y en las categorías de los 61, 67, 73, 81, 96, 109 y +09 kilos en los varones, mientras que en damas la pelea por los metales estarán en los 49, 55, 64, 76, 87 y +87.



Lo de Solís es bueno para el Mundial, pero los 81 kilos no es una categoría que se disputará en Tokio, y por eso le tocará regresar a competir en 76 kilogramos.



“Me parece que está bien. Lo que hicieron es meritorio. De cara a los Olímpicos podemos decir que los que ganaron medalla en total pueden estar más cerca de obtener un metal en Tokio”, le dijo a EL TIEMPO María Isabel Urrutia, medallista de oro en los Olímpicos del 2000.



Urrutia advirtió que debido a la reglamentación, pues los colombianos se pueden beneficiar porque a los Juegos solo irán máximo cuatro deportistas por país en damas y cuatro en varones, por lo que se abrirían más posibilidades.



“Además, ningún país puede repetir participante en una categoría, y eso es una gran oportunidad para los demás. Lo de Francisco Mosquera en 61 kilos y lo de Brayan Rodallegas en 81 son resultados importantes porque se consiguieron en el total, y eso es lo que da medalla en los Olímpicos”, señaló Urrutia.



Rivas es claro al respecto. El vallecaucano entiende que, aunque no se ha cerrado el escalafón, aún faltan competencias que pueden determinar más cupos, puesto que estar cerca en el escalafón es importante a estas alturas del año.



“Ganamos una medalla en el Mundial y seguimos entre los cuatro mejores del escalafón. Eso nos dice que con miras a los Olímpicos de Tokio 2020 vamos bien. No hay que bajar los brazos”, precisó el pesista.



Además, ganaron medalla Mercedes Pérez, bronce en 64 kilos en envión; Jhonatan Rivas, tercero en arranque de los 96 kilos, y Mosquera, que logró plata en envión de los 61 kilos.



“Me parece que ha sido excelente la participación. No miremos solo las siete medallas, sino lo que viene haciendo el equipo. Se ha preparado bien; lo del Mundial demuestra que los resultados se dan y que podemos estar tranquilos”, explicó Mábel Mosquera, quien consiguió la medalla de bronce en las pesas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.



“Ojalá se pueda mejorar lo de los Olímpicos pasados. Considero que este grupo nos va a dar satisfacciones, pues las siete medallas del Mundial son un buen comienzo para eso. Es un buen proceso, y en Tokio, el año que viene, los resultados deben ser mejores”, señaló Mosquera.



Diego Salazar ganó una medalla de plata en los Olímpicos de Pekín 2008 y es una autoridad para hablar de la actuación en Tailandia. “Es bueno lo que ha pasado, pero no hay que relajarse. Una medalla da confianza, pero no hay que bajar la guardia. A los mundiales, varios van a mantener una clasificación, a puntuar, mientras que a los Olímpicos se va a ganar. Muchas veces, el Mundial es más duro que la Olimpiada”, señaló.



