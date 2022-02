¡En Bogotá, el mejor golf de Suramérica! (Opinión)

El mejor torneo de golf que se juega en Suramérica, el Astara Golf Championship presentado por Master Card perteneciente al Korn Ferry Tour, se jugará a partir de este jueves en los 2 campos del Country Club de Bogotá.



Sin duda, valioso este regreso del golf de primer nivel a nuestro país, la sola bolsa de 750.000 dólares (la mayor de cualquier evento deportivo en Colombia) nos muestra la categoría de la prueba y el inmenso esfuerzo que han hecho los directivos para llevarlo a cabo. Pero vale la pena, para poder disfrutar del nivel de estos jugadores que nos deleitan y nos dejan un sabor inmejorable y además para volver a aparecer en el mapa del golf internacional.



156 jugadores buscarán hacerse con el cuarto torneo de la temporada del Korn Ferry Tour, el ultimo que se juega por fuera de los Estados Unidos y, especialmente, empezar a consolidarse para terminar entre los 25 primeros al terminar las 26 pruebas del calendario y recibir su carnet full del PGA Tour.



El editor de Deportes de esta casa periodística, Gabriel Meluk, me invita siempre a que de favoritos. Le he dicho, pero no me cree: en el golf, cualquiera que se pare en el tee del hoyo uno tiene opción de ganar, lo que no sucede en las otras disciplinas deportivas. Este es un juego que, como dijo Bernard Shaw, fue inventado por el diablo para atormentar a los humanos. No obstante, digamos que en el Country están Akshay Bhatia, primer ganador de la temporada y el ganador de la semana la pasada en Panamá, Carson Young, además hay 15 ganadores anteriores del Korn, 6 que vienen de jugar la temporada anterior en el PGA Tour. En verdad, un gran número de buenos jugadores.

Los colombianos

Algo destacable de este torneo es que siempre les ha dado la oportunidad a los colombianos de tratar de llegar a través de él a la gran carpa del golf: en 2016 lo logramos con Sebastián Muñoz.



En esta ocasión, serán cinco nuestros representantes: Marcelo Rozo que ha empezado bien el año con un sexto puesto en Bahamas y un top 15 en Panamá lo que por ahora lo tiene entre los 25 primeros del ranking; Nico Echavarría, que busca salir de la mala racha; Iván Camilo Ramírez, un jugador nuevo, muy comprometido con el juego, y dos aficionados, Esteban Jaramillo y Pablo Restrepo, con todas las ganas de mostrar que pueden llegar al profesionalismo.



Los dos campos, Fundadores y Pacos, estarán impecables, y esperamos que las lluvias no estén cerca, y mucho menos Thor con sus rayos, para que todos los aficionados puedan disfrutar del gran golf que se verá en el Country Club De Bogotá.



P. D. ¡Rayos y centellas! Hay amenaza de mal tiempo. En Bogotá, como en todo el país, el pronóstico es de “tormentas dispersas”. Ojalá que lo que llueva sea golf, y del bueno.





LLEGANDO AL GREEN





GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO

