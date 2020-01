Colombia, sin premio en el Latin America Amateur Championship

La sequía para Colombia en el Latin America Amateur Championship se mantiene, aunque nunca antes la victoria había estado tan cerca como en esta edición, en el campo de El Camaleón, en Mayakoba (México).

José Vega, el jugador colombiano que llegó como líder a la última jornada, no pudo soportar el empuje de una figura emergente del golf argentino, Abel Gallegos, de apenas 17 años, quien jugó como todo un veterano y así, le dio la primera victoria a su país en este certamen. Gallegos irá este año al Masters y al Abierto Británico.



Vega, con un bogey en el hoyo 18, también perdió el premio seco: el cupo para el torneo final de clasificación tanto para el Open como para el Abierto de Estados Unidos. El honor le corresponde al mexicano Isaac Terrazas, segundo a cuatro golpes del campeón. El colombiano terminó de tercero.

Sin embargo, Vega estaba tranquilo. Si bien trabaja con el golf, como representante de ventas de un simulador de juego, apenas practica una vez por semana. Aunque dice que quiere jugar este torneo las veces que pueda para tratar de llegar al Masters.



“Salí a jugar mi mejor golf, batallé los primeros 13 hoyos en donde tuve que hacer buenos ‘putts’ para salvarme, en ese hoyo 13 metí un buen ‘putt’ y creo que tenía chance, pero en el 14 pegué un mal ‘drive’ que me costó un doble ‘bogey’ y desde ahí traté de batallar hasta lo último, pero no se dio", dijo Vega, de 29 años.



La historia del ganador, en cambio, es bien particular. Comenzó en el golf a los 5 años. Un profesor llamado Raúl Bordato buscaba jugadores que quisieran recibir clases gratuitas de golf. A Gallegos, Bordato le dejó un palo de golf en la puerta de su casa para animarlo.



"Yo no sabía lo que era el golf. Con ese palo terminé haciendo pozos por toda mi quinta, hasta que un día me llevó a jugar y ahí arranqué. Todo esto se lo debo a él", le contó Gallegos al periodista Gastón Saíz, de La Nación de Argentina.



Ya había pasado el corte en el Abierto de la República Argentina el año pasado, el mismo torneo en el que el colombiano Ricardo Celia consiguió la victoria y con ella, la casilla en el Abierto Británico. Y fue Top 20 en el Abierto del Litoral, que hace parte del PGA Tour Latinoamérica.



Pero en el golf amateur ya se venía destacando. El año pasado ganó el nacional de menores en su país y fue sexto a comienzos de este año en el Orange Bowl. Ahora es el campeón más joven de la historia del LAAC.



A diferencia de Vega, que no tiene ninguna intención de hacerse profesional, Gallegos piensa dar el salto muy pronto y ya rechazó ofertas para irse a jugar a universidades de Estados Unidos. Por lo pronto, mostró solidez desde el primer hoyo, cuando salvó el par tras un mal tiro de salida: la tiró a la izquierda, en medio de los árboles, pero de ahí la sacó limpia y salvó el par.



Vega también salió mal, a la derecha, y en el segundo tiro le pegó a unas ramas y la dejó a la derecha del green. Fue su primer bogey. Y luego, otro bogey en el 9, con un error en el segundo tiro al dejarla muy corta, lo alejó de la punta.



Gallegos fue construyendo una ronda muy buena, con cinco birdies y apenas un bogey en su recorrido, y terminó con la mejor tarjeta del día, 67 golpes (-4). Y fue el único jugador por debajo del par en todo el torneo tras 72 hoyos: 280 (-4).

"Difícil manejar esa presión, pero en la cancha se dio todo. En Las Mulitas (el club de golf en donde se hizo jugador) están muy contentos, recibí muchos mensajes y esto es para ellos", señaló el nuevo campeón.



Las de Vega e Iván Camilo Ramírez fueron las mejores actuaciones de Colombia en la historia del LAAC. Ramírez terminó en la cuarta casilla, a ocho golpes de Gallegos. Ambos superaron el quinto lugar de Santiago Gómez en la edición inaugural, en 2015. El año entrante, el torneo irá a Lima (Perú). ¿Se romperá la racha allá?

Posiciones finales

1. Abel Gallegos (Argentina) 280 golpes (-4)

2. Aaron Terrazas (México) 284 (par)

3. José Mario Vega (Colombia) 285 (+1)

4. Iván Camilo Ramírez (Colombia) 288 (+4)

5. Gabriel Morgan-Birke (Chile) 289 (+5)



