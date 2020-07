Confirmado el Abierto de EE. UU. de golf en septiembre sin público

La 120 edición del Abierto de Estados Unidos de golf se jugará sin público en septiembre en el Winged Foot Golf Club, de Mamaroneck (Nueva York), informó este miércoles la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA).

Tampoco se permitirán espectadores en el Campeonato PGA de la próxima semana en TPC Harding Park (San Francisco) debido a la pandemia del coronavirus.



"Después de meses de consultas y planificación de escenarios con funcionarios de salud locales y estatales, hemos decidido conjuntamente que organizar el Abierto de Estados Unidos sin espectadores proporcionará la mejor oportunidad para llevar a cabo el campeonato de manera segura para todos los involucrados", informó el CEO de la USGA, Mike Davis, en un comunicado. "Echaremos de menos la emoción de los fanáticos y lo que su presencia trae al campeonato", dijo.



El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, dijo que incluso sin espectadores, el Abierto de Estados Unidos será "un espectáculo bienvenido para los fanáticos del deporte en todo el país y ayudará a restablecer una sensación de normalidad a medida que avanzamos en la superación de los efectos de la pandemia del coronavirus que nos permita una mejor reconstrucción".



Originalmente, el Abierto estaba programado para jugarse en Winged Foot del 18 al 21 de junio, pero tuvo que cambiarse las fechas debido al covid-19, y ahora se disputará del 17 al 20 de septiembre.



"Este no será un típico Abierto de Estados Unidos en varios aspectos", destacó John Bodenhamer, director general de campeonatos de la USGA, en un comunicado oficial. "¿Habría sido más fácil simplemente cancelar o incluso mover el campeonato 2020 en lugar de jugarlo en lo que ha sido el epicentro del virus en nuestro país? Posiblemente".



Sin embargo, Bodenhamer reconoció todo lo que significa el torneo dentro de la USGA y destacó que también era fundamental hacer todo lo posible para que se pudiese realizar.



"Todos nosotros en la USGA sabemos cuánto importa el US Open, y no estábamos dispuestos a renunciar a jugarlo en Winged Foot Golf Club tan fácilmente. Estamos muy orgullosos de ofrecer a nuestros competidores y campeones una plataforma para perseguir sus sueños. Su perseverancia nos motiva, en un año en el que tanta tenacidad significa mucho", subrayó Bodenhamer.



La USGA dijo que los boletos comprados directamente a través de la USGA para el Abierto se reembolsarán automáticamente. El Masters, programado del 12 al 15 de noviembre en el Augusta National Golf Club, de Augusta (Georgia), aún no ha anunciado si los aficionados serán permitidos.



Los aficionados no han sido permitidos en los primeros ocho torneos del PGA Tour desde el reinicio de la competición, incluido el WGC-FedEx St. Jude's Invitational de esta semana en TPC Southwind, de Memphis (Tennessee).



Webb Simpson, el campeón del Abierto del 2012, admitió que el Campeonato PGA de la próxima semana se sentiría diferente sin miles de aficionados alineados en las calles y los greens circundantes en TPC Harding Park.



"El no tener aficionados en el campo ha sido algo que nunca había sucedido, pero comenzamos a acostumbrarnos", declaró Simpson antes de conocerse el anuncio de la USGA.



"La próxima semana será un capítulo más de lo que ya se ha convertido en habitual cuando disputados un torneo, aunque diferente a lo que estábamos acostumbrados a vivir".



EFE