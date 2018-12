El 31 de diciembre, cita con la Carrera San Silvestre de Chía

La ‘Ciudad de la Luna’ tiene todo listo para recibir a los cientos de deportistas y turistas que el próximo 31 de diciembre, como ya es tradición desde hace 32 años, buscan cerrar el año con atletismo, en la Carrera San Silvestre de Chía.

Para tal fin, el Instituto de Recreación y Deportes les abrirá las puertas del municipio a los atletas profesionales y aficionados, para el caso de las categorías mayores, así como a los de las diferentes categorías menores e inclusivas.



En total, la edición 32 de la Carrera San Silvestre de Chía contará con 15 categorías, desde Escolar, Preinfantil A y B, Discapacidad visual, Cognitiva, Silla de ruedas convencional y competitiva, Sub 16, Sub 18, Sub 20, Máster A y B, Adulto mayor, Popular Chía y la esperada Élite, que cerrará la jornada a partir de las 12:00 del mediodía.



Como ya es tradición, la competencia se disputará sobre un circuito de 2,7 kilómetros, por el que correrán los atletas desde las categorías infantil hasta élite. Además de contar con dos circuitos más cortos, de 560 y 870 metros, apropiados para los adultos mayores y las categorías escolar y preinfantil, con las que se abre la fiesta del atletismo, desde las 7:30 a.m.



Para el 2018, la Carrera Internacional San Silvestre de Chía mantiene su excelente bolsa de premios, que asciende a más de 83 millones de pesos, entre los que resaltan los 6 millones de pesos que la organización entregará al vencedor en la categoría élite, tanto en la rama masculina como femenina, con lo que se respalda la filosofía de la equidad de género y se muestra como una de las mejor premiadas, mostrándose como una de las mejores dentro del calendario el calendario nacional.



El proceso de inscripciones ordinario, que inició el pasado 01 de noviembre, irá hasta el 18 de diciembre, a través de la página web www.imrdchia.gov.co, en el banner de la Carrera San Silvestre, en el que podrá hace el pago en línea a través de PSE o por consignación bancaria.



En esta ocasión el costo de inscripción se mantiene para las categorías Sub 18 y Sub 20, en $ 25.000, mientras que para Máster y Élite será de $ 45.000.



Es importante tener en cuenta que después del 18 de diciembre se podrán hacer inscripciones extraordinarias, hasta el 21 de diciembre, pero exclusivamente para las categorías Sub 18, Sub 20, Máster y Élite, cuyo costo de inscripción se elevará $ 10.000 sobre el valor inicial. El resto de las categorías no aplican para esta jornada extraordinaria.



Por último, la entrega de kits se realizará el 26, 27 y 28 de diciembre, en las instalaciones del Coliseo de la Luna, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Jornada en la que los inscritos deben acercarse con documento de identidad y comprobante de pago o recibo de consignación de la inscripción, si aplica.



