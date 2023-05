Todas las personas que realizan ejercicio buscan tonificar alguna parte del cuerpo como las piernas, los brazos o los glúteos, no obstante, muy pocos se detienen a pensar en una parte primordial del cuerpo como los hombros. Si no se trabaja en esta parte del cuerpo, no se va a observar un cuerpo proporcionado, por eso esté atento a estas recomendaciones si quiere unos excelentes ‘deltoides’.



Existen algunos ejercicios que le ayudarán a tonificar la parte anterior, media y posterior de esta zona y si le preocupa el cargar demasiado peso, esto no necesariamente debe ser así. Además, debe saber que no hay que descuidar sus brazos y realizar ejercicios para bíceps y triceps.



Los 10 mejores ejercicios para fortalecer los hombros

Según el entrenador personal Elliot Burton, para estos ejercicios, usted debe tener unas mancuernas con el peso ideal, que le permitan ejecutar el movimiento de manera correcta y en lo posible realizar cuatro series de 10 repeticiones cada uno.



Estos son algunos de los movimientos que usted puede realizar para tonificar los ´deltoides’:

1. Press de hombros con mancuernas. Este consiste en poner las mancuernas a la altura de sus hombros y subirlas rápidamente, para luego bajarlas lentamente.

2. Press ‘Arnold’. Debe mantener siempre la mirada al frente, agarra las mancuernas y las ubica al frente de la barbilla y al levantarlas las va moviendo. El movimiento también debe ser rápido hacia arriba, pero lento al bajarlas.

3. Elevaciones laterales. Flexione ligeramente el codo, sin extender el brazo y levantelos rápidamente a la altura del hombro. Luego baje las mancuernas lentamente.

4. Elevaciones laterales de martillo. En este ejercicio debe extender sus brazos y poner las mancuernas a los lados del cuerpo. Levante los brazos hasta la altura de los hombros.

5. Remo alto. En este ejercicio usted deberá poner las mancuernas al frente de su cuerpo y elevarlas a la altura de la barbilla. Arriba procure que los codos queden elevados. Este movimiento ejercitará la parte lateral de sus hombros.

6. Encogimiento de hombros. Para realizar este ejercicio debe estar de pie, con la espalda recta y los pies ligeramente separados. Los brazos con las mancuernas deben estar a lado del cuerpo. El movimiento consiste en realizar círculos imaginarios o mover los hombros delante y hacia atrás.

7.Elevaciones laterales en máquina. Si tiene la oportunidad de asistir al gimnasio, puede realizar esta variación de elevaciones en una máquina, sentado, con la espalda recta y mirada al frente. Allí doblará los codos y levantará el peso a la altura de los hombros, sin pasar los 90°.

8. Elevación frontal. Con las mancuernas delante del cuerpo, eleve los brazos estirados al frente de su cuerpo, con la espalda recta y no supere el 90°.

9. Flexiones. Ponga las manos en el suelo a la altura de los hombros y mantenga la cabeza por encima del cuerpo. Ponga la cabeza entre los brazos mirando a los pies y mantenga la espalda recta. Flexione los brazos llevando la cabeza lo más cerca del suelo y vuelva a la posición inicial.

10. Deltoides posterior. Para el movimiento debe utilizar cargas livianas. Puede realizar el ejercicio sentado en el borde de un banco, allí debe ubicarse con el torso ligeramente hacia adelante, las mancuernas deben quedar colgando por debajo de los muslos y agarrando las mancuernas en prono. Luego, levante las mancuernas a los lados.



Recuerde siempre asesorarse con profesionales, calentar y estirar antes de hacer cualquier ejercicio.





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

