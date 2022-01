El Campeonato Nacional de Marcha, que se disputó en Tunja, la capital boyacense ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, dejó como campeones de los 20 kilómetros, a Eider Arévalo y Laura Chalarca, ambos de Bogotá, mientras que en los 35 km de los varones se impuso Diego Pinzón, y entre las damas, Arabely Orjuela se convirtió en la primera mujer en asumir esta distancia.

Pero más allá de los resultados y las maracas, los marchistas colombianos empezaron a medir fuerzas y a seleccionar a los atletas que estarán en los próximos certámenes internacionales, como el Campeonato Suramericano, el Mundial de Marcha por equipos, el Mundial de Atletismo, en una año en el que también habrá Juegos Bolivarianos y Juegos Suramericanos.



En la competencia de los 20 km de los hombres, Eider controló el grupo de principio a fin, en busca del ritmo que le habían mandado los entrenadores Marcelino Pastrana y Luis Fernando López, aunque el ex campeón mundial reconoció que en un principio iba un poco más rápido. El objetivo era que varios marchistas bajaran de 1:31, para empezar a seleccionar el equipo para el Mundial de Omán, en marzo.

Volver a la victoria



Y el objetivo se cumplió, pues Eider venció con un registro de 1:30:06, mientras que Juan José Soto terminó segundo con 1:30:20. En primera instancia, Christian Rojas, quien debutaba en la categoría mayores, cruzó tercero en la meta, pero en la última vuelta cometió la tercera falta y como ya no había opción de la entrada a la zona de castigo (pitlane), al final fue penalizado con dos minutos. En consecuencia, el tercer lugar fue para César Herrera, con 1:30:57, mientras que Rojas fue clasificado cuarto, con 1:32:52.



“Estoy muy feliz y primero que todo le doy gracias a Dios por volverme a dar la oportunidad de volver a competir en Colombia”, le dijo Eider a www.runningcolombia.com quien no competía en Colombia desde el 2018 y confirmó que encabezará el equipo colombiano en el mundial pero no irá al suramericano.



Con esos resultados, Colombia podría pensar en la posibilidad de tener equipo completo en el Mundial de Marcha y de paso seleccionar un buen grupo para el Campeonato Suramericano, que se disputará en Lima (Perú), en febrero.



Entre tanto, en la competencia de las mujeres, Laura Chalarca, quien viene de ser medallista de los Juegos Panamericanos de la Juventud, se impuso con un tiempo de 1:43:47, y sería una opción para el Suramericano. El segundo lugar fue para la boyacense Carolina Mariño, con 1:48:50, y el podio lo completó Sara Pulido, también de Bogotá, con 1:52:59.



En los 35 kilómetros, tres hombres de las Fuerzas Armadas se quedaron con los tres primeros lugares de la prueba. Ganó el medallista panamericano Diego Pinzón, con 2:44:44, seguido de Kenny Pérez, con 2:48:49, y Jorge Ruiz, con 2:52:53. Los tres atletas, sin embargo, reclamaron la posibilidad de buscar hacer el campeonato nacional en ciudades de menos altura para tener mejores registros, e igualmente se quejaron por un cruce adicional que se hizo en el circuito, para completar el kilómetro del recorrido.



En damas, Arabelly Orjuela se impuso con un tiempo de 3:08:26 y se convirtió en la primera mujer en asumir esta distancia. Con ese registro también podría estar en el Mundial, pues en el análisis técnico de la federación y los entrenadores, se pedía, en estas condiciones de altura, un tiempo de 3 horas y 10 minutos.



Y en la categoría sub-20 no hubo sorpresas, con Natalia Pulido, del Valle, quien venía de dominar en varias temporadas la categoría sub-18 y debutó en sub-20 como vencedora, con un registro de 52:07, para los 10 km, mientras que en varones se impuso el mundialista Mateo Romero, con 44:16, un minuto y 30 segundos por de bajo de su marca personal en altura.



Por último, en sub-18 se impuso Julián Alfonso, de Cundinamarca, con 48:50, mientras que en damas ganó Ruby Segura, de Bogotá, con 26:02, para los 5 km del recorrido. También se realizaron competencias para los niños de las categorías sub-12, sub-14 y sub-16.



