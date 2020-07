Listo, Egan y Nairo lideran el 'vuelo del deporte'

Por fin, el ‘vuelo del deporte’ despegará de la pista del aeropuerto El Dorado este domingo a las 5 de la tarde, avión que será ocupado por 120 personas, entre deportistas, técnicos, mecánicos y masajistas.

La lista la lideran los ciclistas Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Miguel López, Daniel Martínez, la bicicrosista Mariana Pajón, la judoca Yuri Alvear y el medallista de plata en el último mundial de atletismo, Anthony Zambrano.



La ruta será Bogotá-Madrid, y aunque en principio se manejó la cifra de 180 ocupantes, los procesos migratorios, las pruebas PCR y los objetivos de varios de los viajeros bajaron a 120 personas el grupo, lo que hace mucho más fácil el distanciamiento dentro del avión.



El Ministerio del Deporte y la Cancillería tomaron la bandera que lideró en principio la Federación Colombiana de Ciclismo, que buscaba una alternativa para que los pedalistas llegaran a Europa para cumplir sus compromisos profesionales.



El vuelo será operado por Avianca y se hará en un avión Boeing 787 Dreamliner que cuenta, entre otros elementos, con filtros Hepa, que filtran el 99,97 por ciento de las bacterias y permiten la renovación del aire, haciendo que recircule cada dos o tres minutos.



Los viajeros se han sometido durante los últimos días a las pruebas de diagnóstico PCR, en atención a las recomendaciones hechas por el equipo médico del Centro de Ciencias del Deporte del Mindeporte para el cumplimiento estricto del protocolo de bioseguridad por la covid-19.



Una vez los atletas lleguen a Europa, cada uno tomará caminos diferentes, y luego irán a sus respectivas concentraciones, en las que seguirán el trabajo de preparación para afrontar sus objetivos competitivos.



Aunque la Unión Europea no tiene a Colombia como uno de los países con permiso para ingresar a su territorio, España sí emitió una norma en virtud de la cual recibirían a los deportistas, siempre y cuando cumplieran con todos los requisitos de salud, como exámenes de covid-19.



“Estaremos en España más o menos una semana y luego viajaremos a Italia, siempre con la idea de entrenar de la mejor manera y afrontar nuestros compromisos”, le dijo a EL TIEMPO Luis Cely, técnico del Colombia Tierra de Atletas, que afrontará carreras como el Bio Giro, Giro dell’Emilia, Coppi Bartali, Tour de Eslovaquia y Vuelta a Croacia, entre otras.



Dos grupos tomaron la decisión de no viajar: el UAE Team Colombia y el Team Medellín, por lo que el número de personas bajó.



“Fue un trabajo de equipo, y estos son los resultados. Nuestros atletas podrán llegar a Europa para cumplir con los calendarios de competencia, algo fundamental en su desarrollo y proceso, alterados en este primer semestre por la pandemia de covid-19”, precisó Ernesto Lucena, ministro del Deporte.



Bernal, que viaja con la idea de defender el título que logró el año pasado en el Tour de Francia, irá a Andorra. Se unirá a sus compañeros que ya están por esos terrenos concentrados. “La idea es tener contacto con el grupo”, dijo.



Iván Ramiro Sosa, Sebastián Henao y Brandon Rivera acompañarán a Bernal. Nairo irá con su hermano, Dáyer, y Wínner Anacona, quienes entrenarán por cinco días en España para desplazarse a Isola 2000, en Francia, con el fin de preparar la participación en carreras como el Mont Ventoux, Route d’Occitanie, el Tour de l’Ain y el Critérium du Dauphiné, antes del Tour.



López, líder del Astana, viajará a unirse al grupo en Sierra Nevada (España), mientras que a Pamplona irá los Movistar Juan Alba, Carlos Betancur y Paula Patiño, única que se unirá a la concentración.



El viernes, el atleta Diego Palomeque, el judoca Francisco Balanta y el nadador Jonathan Gómez dieron positivos a la covid-19 y no podrán abordar el vuelo. Sí lo harán Jorge Luis Pinto y sus asistentes Eduardo Niño y Gilberto Arenas, nuevo cuerpo técnico de la selección de Emiratos Árabes.



El viaje contó con la colaboración del Gobierno Nacional, Cancillería y las embajadas de España y Colombia.



