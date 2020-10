Dustin Johnson, número uno del mundo del golf, tiene covid-19

El golfista estadounidense Dustin Johnson, actual número uno del mundo, no competirá en la Copa CJ, que se iniciará el jueves en el Shadow Creek Golf Course de Las Vegas, al dar positivo este martes al covid-19.

Johnson, de 36 años, no ha jugado desde el Abierto de Estados Unidos, en Winged Foot, pero entró como uno de los favoritos en Las Vegas para ganar lo que sería el título número 24 profesional en el PGA Tour.



El jugador estadounidense, que había experimentado síntomas del virus, alertó al personal del PGA Tour. Según David Winkle, agente de Johnson en Hambric Sports, el golfista se hizo una prueba en Las Vegas el pasado domingo, que resultó negativa.



Pero por la noche comenzó a sentir síntomas y el lunes se mantuvo alejado del campo. Al no mejorar, este martes se izo otra prueba, que resultó positiva.



De tal manera, Johnson se convierte en el golfista más importante que se ha visto contagiado por el coronavirus desde que se reinició la competición.



Sin embargo, esta es la segunda semana consecutiva en la que un jugador entre los 20 mejores se ha visto obligado al retiro de un torneo debido al covid-19.



La semana pasada en el Abierto de los Hospitales Shriners para Niños, fue su compatriota Tony Finau quien dio positivo y no pudo competir en el torneo que al final ganó el escocés Martin Laird, en el desempate.



"Obviamente, estoy muy decepcionado", expresó Johnson en un comunicado. "Tenía muchas ganas de competir esta semana, pero haré todo lo posible para regresar lo más rápido posible. Ya he recibido algunas llamadas con el equipo médico del Tour y agradezco todo el apoyo y la orientación que me han brindado".



La segunda mitad del 2020 de Johnson ha sido uno de los mejores de su carrera. Además de las victorias en el Travelers Championship, The Northern Trust y Tour Championship, ha finalizado en segundo lugar en el PGA Championship y el BMW Championship y un T6 en Abierto de Estados Unidos hace un mes.



