Dumar Roa representará a Colombia en la UFC

Dumar Andrey Roa, mejor conocido por su seudónimo luchístico como ‘Corazón de león’, está listo para convertirse en el primer colombiano en ser campeón mundial de la BRAVE Combat Federation, la promoción de artes marciales mixtas número uno en Asia y reconocida por ser la liga verdaderamente global de esta disciplina al contar con luchadores de muchos países alrededor del mundo.

Roa luchará por un lugar en el campeonato mundial de peso pluma, más allá de un logro personal, esto significa un logro para el país entero, pues a pesar de que Colombia ha sido sede de eventos BRAVE CF en dos oportunidades, no ha tenido en su historia un campeón mundial, incluso ningún luchador ha disputado el título, independientemente de la promoción de MMA (Artes Marciales Mixtas), pero Dumar tendrá la posibilidad de coronarse como el mejor del mundo si logra vencer a un compañero sudamericano.



No obstante, esto no es tarea fácil, pues su rival, en caso de avanzar en la competencia, se enfrentará a Gabriel Fly, un destacado luchador especialista en sumisiones, quien tiene un récord profesional de 14 victorias y tan solo 5 derrotas. Pero las cifras de Roa no se quedan atrás, pues el colombiano tiene actualmente un récord de 15 victorias y 8 derrotas, sumado al sobresaliente resultado de dos victorias consecutivas BRAVE CF que incluye un nocaut sobre Abdul Kareem Al Selwady, el ex campeón mundial de peso ligero.



Dumar se ha destacado durante toda su carrera, el peleador de Artes Marciales Mixtas y cinturón negro de kickboxing actualmente ostenta el cinturón de peso gallo de la empresa Latin Fighter Championship desde el 2015, el cinturón de la WKC KICKBOXING y el tercer puesto del torneo mundial WMMAA 2015. El colombiano ha competido en varios países como Ecuador, Argentina, México, Brasil, República Checa, Francia, entre otros.



Dumar nació en Guateque, Boyacá, es licenciado en Educación física, recreación y deporte. En 2011 inició a competir, durante ese año ganó sus 6 primeros combates en Bogotá. Ese fue solo el inicio de una amplia y exitosa carrera. Además, con su destacada participación en campeonatos tanto en Colombia como en el mundo, fue merecedor de la Medalla Enrique Olaya Herrera a personaje sobresaliente del municipio de Guateque.



Adicionalmente, en 2017 el peleador colombiano participó en el reality show del canal Caracol ‘Desafío súper humanos’ y en 2018 hizo parte del también reality ‘Exatlón Colombia’ del canal RCN, una competencia que también incluía pruebas físicas y deportivas.

