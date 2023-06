Anthony Volpe no la pasa nada bien. El joven campocorto de los Yankees no ha podido tener una primera gran temporada en las Grandes Ligas.

Aunque su debut llegó con expectativa a comienzos de año, el rendimiento del hombre de 22 años no ha sido el esperado. Y en un entorno tan exigente, como el de los Yankees, los hinchas no lo han dejado pasar por alto. No en vano, algunos han pedido que sea bajado a Triple A, las Ligas Menores.



Pero ese no es el plan. O al menos así lo dio a entender el propietario del equipo, Hal Steinbrenner.

Volpe, 'esta no es una prueba de tres semanas'

"Le dije a Anthony al final de los entrenamientos primaverales: 'Eres el campocorto titular de los New York Yankees'", dijo Steinbrenner, según registra 'ESPN'.



"Esta no es una prueba de tres semanas. Así que vas a ser eso a través de los altibajos potenciales, y probablemente habrá altibajos'", le habría advertido el propietario de los Yankees al joven prospecto.



Volpe, a la fecha, ya ha dejado ver su rabia cada que le sale mal una jugada. Los inconvenientes de hecho se han dejado ver tanto en el bateo como con el guante. Y este miércoles, en el partido contra los Mets, tiene una nueva oportunidad de resurgir. Queda ver si lo consigue.

