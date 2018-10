Dodgers y Medias Rojas van por la Serie Mundial

Los jardineros Cody Bellinger y el cubano Yasiel Puig se encargaron de aportar sendos cuadrangulares que fue todo lo que necesitó la ofensiva de los

Dodgers de Los Angeles que vencieron a domicilio por 1-5 a los Cerveceros de Milwaukee en el decisivo séptimo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La victoria permitió a los Dodgers, por primera vez en cuatro décadas, repetir presencia en la Serie Mundial, que el año pasado perdieron ante los Astros de Houston, y esta vez van a disputar contra los Medias Rojas de Boston, campeones de la Liga Americana, y que tendrán la ventaja de campo cuando el martes de comienzo en el Fenway Park el "Clásico de Otoño" número 114.



Junto a Bellinger y Puig, el campocorto dominicano Manny Machado también tuvo protagonismo en el bateo oportuno de los Dodgers al conseguir dos imparables y un toque clave. Los Dodgers, que no avanzaban al clásico de otoño en temporadas consecutivas desde 1977-78, disputarán el campeonato contra Boston por segunda ocasión en la historia y por primera vez desde 1916, cuando se llamaban Robins de Brooklyn.



Los Medias Rojas ganaron ese "Clásico de Otoño" en una serie corta de cinco partidos. El derecho Walker Buehler y los relevistas, el mexicano Julio Urías, Ryan Madson, Kenley Jansen y Clayton Kershaw limitaron la ofensiva de los Cerveceros a siete imparables y una carrera y poncharon 12 bateadores rivales. Mientras que la ofensiva de los Dodgers volvió a castigar al trabajado cuerpo de relevo de Milwaukee, que esta vez no pudo aguantar el poder del bateo oportuno del equipo californiano.



El relevista Madson (2-0) fue el ganador y el abridor venezolano Jhoulys Chacín (2-1), que cedió el cuadrangular de dos carreras de Bellinger, el derrotado. Puig, que jugó su partido más completo en lo que va de playoffs, tuvo de 4-3 con tres impulsadas, Bellinger se fue de 4-2 con dos remolques y Machado de 4-2 con anotada.

Medias Rojas de Boston Foto: EFE

El jardinero Christian Yelich, quien tenía de 24-4 sin empujada en la serie, sacó una recta de 98 millas por hora del novato Buehler por encima de la verja del jardín derecho para poner a los Cerveceros al frente en la primera entrada en su primer juego de vida o muerte desde que perdieron el séptimo choque de la Serie Mundial de 1982. Fue el segundo cuadrangular de Yelich en los playoffs y el primero desde el Juego 1 de la Serie de División. Pero Buehler no volvió a permitir carreras, aunque se quedó a un out de ser elegible para optar por el triunfo.



El derecho de 24 años trabajó cuatro entradas y dos tercios, permitió seis imparables y una carrera, no otorgó pasaporte y ponchó a siete bateadores rivales. El zurdo mexicano Urías relevó a Buehler en el quinto episodio para enfrentar al peligroso Yelich, quien conectó bien por el jardín izquierdo, pero fue víctima de una gran atrapada de Chris Taylor.



A pesar que Machado volvió a ser abucheado de forma estruendosa por los seguidores de los Cerveceros, en el segundo episodio, tocó por sorpresa en cuenta de 3-2 contra Chacín para anotarse hit al cuadro y anotar delante de Bellinger, quien bateó un enorme cuadrangular por el jardín derecho. Hasta ese momento, Chacín no había aceptado carreras en los playoffs, pero a partir de ese momento todo cambió a peor para los Cerveceros.



Cuando los Cerveceros pusieron dos corredores en circulación con dos outs en el cierre del episodio, el piloto Craig Counsell mandó a batear de emergente al curazoleño Jonathan Schoop por Chacín, quien entró al encuentro con marca de 2-0 y apenas seis imparables permitidos en 10.1 entradas en dos salidas en los playoffs.



El relevista Josh Hader, quien ponchó casi 16 bateadores por cada nueve entradas durante la serie regular, abanicó a cuatro en tres episodios en blanco el sábado. Hader no permitió carreras y ponchó 12 en 7.2 entradas en cuatro apariciones en la Serie de Campeonato y consiguió 18 ponches en 10.0 entradas en los playoffs de la Liga Nacional.



El lanzador derecho es el quinto relevista con múltiples apariciones de tres ceros en una postemporada y el primero desde Dennis Lamp en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985. Solamente Lamp (9.1) y Brad Lidge (8.0 en 2004) lanzaron más entradas que Hader en una serie. Luego del dominante Hader, Counsell mandó al puertorriqueño Xavier Cedeño, quien permitió hit a Max Muncy, y luego al inestable Jeremy Jeffress, por mucho el relevista menos efectivo de los Cerveceros a lo largo de la postemporada.



El derecho aceptó imparable de Justin Turner y aunque dominó a Machado y obligó a Bellinger a forzar a Turner en segunda, permitió un enorme batazo de 413 pies de Puig el jardín central que silenció por completo a la mayoría de los 44.097 que reventaron el ruidoso parque de Milwaukee. Jeffress ponchó 14 bateadores en 7.2 entradas, pero permitió 15 imparables (dos cuadrangulares) y seis carreras en ocho apariciones en los playoffs.



Cuando comenzó la Serie de Campeonato, el bullpen era considerado la gran fortaleza de los Cerveceros y la gran duda de los Dodgers, que al final la despejaron a su favor y el premio fue estar de nuevo en la Serie Mundial.





EFE