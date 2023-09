Lo que se vivió en la competencia del trail corto del Campeonato Suramericano de Montaña y Trail, que se disputó en Tunja (Boyacá), marcará un nuevo camino en esta especialidad en Colombia y en Suramérica.

Lo que algunos pensaron que era un recorrido de exigencia moderada, resultó de gran exigencia, incluso para los más experimentados, como el caso de Said López, y Leidy Hormaza, campeones suramericanos en el certamen que se llevó a cabo en las inmediaciones del Alto de San Lázaro, donde se alcanzó una altitud máxima de 3.216 metros.

(Shakira recibe feroz ataque laboral: 'Era tacaña... no saben lo que sufría Piqué')('El cantante del gol' quedó mal en transmisión de Junior vs Tolima: grave equivocación)

Excelente carrera

"Yo me especializo más en distancias largas pero este recorrido me dejó más golpeado, era muy técnico, exigente y estuvo muy bien demarcado", dijo Said, quien entrena en las montañas boyacenses, casi a siempre a doble jornada, aunque se dedica a ser consultor de sistemas.



El experimentado atleta colombiano superó a sus rivales en la parte final, tras un último esfuerzo, a pesar de Venir con problemas estomacales y musculares, según el mismo lo reconoció, por un error que cometió con la hidratación.



Said completó el recorrido de 40 km en un tiempo de 3 horas, 31 minutos y 14 segundos, seguido del ecuatoriano Fernando Carranza, segundo con 3:31:37, y el boliviano Álvaro Quemaya, quién completó el podio con 3:33:02.



Por su parte, la competencia de las damas estuvo igualmente reñida entre la colombiana Leidy Hormanza y las argentinas Yenifer Castro y Florencia Iuorno, aunque en el paso por los primeros 20 kilómetros la ecuatoriana Alejandra Maldonado venía en el grupo de punta.



Hormanza paso por el punto de avituallamiento en punta, pero con sus rivales asechándola, lo que hizo que tomara lo estrictamente necesario para terminar con fuerza en la parte final, donde la altura y el recorrido era aún más exigente.



Al final, la colombiana sacó a relucir su experiencia para rematar muy fuerte y sacar ventaja en los kilómetros finales, para imponerse con un tiempo de 4:09:05. El podio lo completaron las argentinas Yennifer Castro, segunda con un registro de 4:14:46, y Florencia Iuorno, con 4:19:59.



El campeonato, que contó con el apoyo del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, resultó exitoso desde todo punto de vista: por la participación de siete países, por la organización, por el lugar de la competencia, además del compromiso de líderes del trail como Miguel Garzón y Mauricio Lozano, representantes de los atletas y los organizadores, respectivamente, ante Itra Colombia, así como el aporte de María Eugenia Rodríguez, quien estuvo como asistente técnica en el certamen, que le abre el camino a nuevos eventos.



De hecho, el Helio Gesto de Melo, presidente de Atletismo Sudamericano, y Diego Zarba, delegado técnico internacional, anunciaron desde ya la continuidad del Campeonato Suramericano, que dejó a Colombia como campeón.

(Nairo Quintana: razones por las que el equipo Lidl Trek no lo contratará)