Los nuevos campeones nacionales de cross country

Zipaquirá recibió a casi 300 atletas en la segunda parada del Campeonato Nacional de Cross Country, que se disputó en los alrededores de la Catedral de Sal, sobre un recorrido quebrado, con subidas exigentes, descensos técnicos y bastante grama durante el circuito de 2,1 kilómetros.

En el certamen, Diego Vera, de la Liga de Cauca, y Laura Cusaría, de Boyacá, ratificaron los títulos que habían obtenido en la primera parada, la semana pasada en Cali, y aseguraron el cupo para el Campeonato Panamericano de la especialidad, que se disputará en Victoria (Canadá), el 29 de febrero.



En la competencia de los hombres, Diego Vera tuvo una fuerte resistencia del bogotano Sebastián Peralta, quien incluso alcanzó a sacar una leve ventaja en el ascenso de la última de las cinco vueltas pactadas, pero en la bajada, a menos de 500 metros de la meta, Vera fue más técnico y lo alcanzó, para alistar el remate y quedarse con la victoria.



“Sabía que el nivel iba a estar muy fuerte y en la última vuelta iba segundo, pensé que no le llegaba, pero en la bajada lo alcancé y rematé muy duro para quedarme con la victoria. Y como se dice, la carrera no se gana hasta que se cruce la meta”, dijo el campeón, nacido en Norte de Santander y quien entrena en La Ceja (Antioquia).



Entre tanto, en la prueba de las damas, Laura Cusaría siempre estuvo al frente de la prueba, a pesar de que sus sensaciones no fueron las mejores en el exigente recorrido, que para el caso de los élites partió 500 metros delante de la meta, para asegurar la distancia de los 10 kilómetros.



“Las primeras vueltas no me sentí muy bien, pero pude ir soltando para alejarme de mis rivales (Alejandra Sánchez, del Valle, y Ana Milena Orjuela, de Bogotá). No me sentía muy bien, pero muy feliz por conseguir esta nueva victoria y ahora a darlo todo en el Panamericano”, explicó la campeona.



La otra categoría en la que se tendrán representantes en el Campeonato Panamericano es la de los sub-20, en la que Alejandra Sierra, ahora con la Liga de Antioquia, y del Equipo Porvenir, dominó en las dos paradas y aseguró su presencia en el Panamericano.



El podio en Cali y en Zipaquirá fue el mismo, con Alejandra Sierra como campeona, Estefany López (Boyacá), segunda, y Laura Ossa (Valle), tercera. En el caso de los hombres, Brayan Valderrama se impuso en Zipaquirá, en un gran duelo con Sebastián Ramírez (Antioquia), quien venía de vencer en la parada de Cali y fue segundo en Zipaquirá, y Andrés Castillo (Boyacá), segundo este domingo en Zipaquirá.



Tras los resultados en las dos paradas del Campeonato Nacional de Cross Country, la Federación Colombiana de Atletismo seleccionará, al próximo miércoles, al equipo que estará en el Panamericano de Canadá, aunque se da casi que por descontado que los campeones en Cali y Zipaquirá, tienen la casilla asegurada.



Se estudiará, además, la posibilidad de llevar un equipo completo en la categoría élite y de paso elegir a los que irán en sub-20 varones.



La parada de Cross Country en Zipaquirá estuvo bajo la tutela del gerente del IMCRDZ, el ex atleta Freddy Espinosa, y contó con el apoyo de la Alcaldía de Zipaquirá, en cabeza del alcalde Wilson García; el gerente de Catedral de Sal, Orlando Sotelo, y Postobon.





Resultados generales por categorías:



Élite damas (10 km):

1. Laura Cusaría, Boyacá, 40:37

2. Alejandra Sánchez, Valle, 41:21

3. Ana Milena Orjuela, Bogotá, 41:37

4. Ruby Riátiva, Bogotá, 44:13

5. Leidy Lozano, Bogotá, 45:51



Élite varones (10 km):

1. Diego Vera, Cauca, 34:28

2. Sebastián Peralta, Bogotá, 34:34

3. Nestor Mateus, Boyacá, 34:43

4. Adrián Flórez, Santander, 35:03

5. William Rodríguez, Meta, 35:17



Sub-20 damas (6,3 km):

1. Alejandra Sierra, Antioquia – Porvenir, 26:52

2. Estefany López, Boyacá, 27:50

3. Laura Ossa, Valle, 28:49



Sub-20 varones (8,4 km):

1. Brayan Valderrama, Boyacá, 30:28

2. Andrés Castillo, Boyacá, 30:33

3. Sebastián Ramírez, Antiquia, 30:38



Sub-18 damas (4,2 km):

1. Valentina Rojas, Boyacá, 17:37

2. Jeidy Mora, Bogotá, 18:26

3. Subhadra Sánchez, Valle, 18:41



Sub-18 varones (6,3 km):

1. Pedro Marín, Cundinamarca, 23:02

2. Anderson Mesa, Boyacá – Olímpica, 23:19

3. Mauricio Patarroyo, Boyacá, 23:25



