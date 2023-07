Mábel Mosquera y Oscar Figueroa, dos de los medallistas olímpicos de Colombia, criticaron el trato por parte del Ministerio del Deporte en los últimos días.

Mosquera, expesista y bronce en Atenas 2004, señaló que el ente exigió que para seguir trabajando con él debería de renunciar a los contratos que tienen en las regiones.

Fuerte crítica

“Nosotros venimos con el programa ‘Talentos Colombia’, posteriormente fuimos embajadores olímpicos por Colombia. Este año nos pidieron los documentos para empezar la contratación y nos dijeron que no nos podían contratar porque teníamos contratos en las regiones”, contó la medallista.



Y agregó: Trabajo en el Indersantander, ya llevo unos años y trabajo en el área de alto rendimiento como profesional de apoyo. Yo tuve una conversación con William Nieto, quien me dijo que no me podían contratar por eso. No hubo ninguna justificación y gracias a Dios ya se solucionó”.



Oscar Figueroa, otro pesista y plata en Londres 2012 y oro en Brasil 2016, confirmó lo que Mosquera advirtió.

Tras el oro en Río 2016, el colombiano Óscar Figueroa se retiró la botas y se soltó a llorar, señal que se interpretó como final en Olímpicos. Foto: AFP



“El doctor William (Nieto) me dijo que la orden estricta de arriba era que no podíamos contratar con el Ministerio si teníamos otro tipo de contrato con alguna otra entidad”, comentó Figueroa en la W.



“A mí me parece de muy mal gusto eso porque nosotros como campeones olímpicos hemos sido los que hemos cambiado la cara verdaderamente de Colombia y hemos sido los que hemos cambiado la historia real de Colombia, entonces que el mismo sistema donde entregamos la vida nos excluya de esa manera es triste y desconcertante”, precisó.



Nieto, director de Posicionamiento y Liderazgo del Ministerio del Deporte, aclaró el tema. “Hemos venido trabajando de la mano de los medallistas olímpicos (…) el contrato de ellos terminó en febrero de este año, no hemos podido realizar nuevamente el convenio para el programa de Talentos Deportivos, hemos hecho un redireccionamiento de este”.



Y agregó: “El Estado hace contratos por vigencias fiscales, allí estamos buscando alternativas para que ellos puedan ser contratados, legalmente no hay ninguna dificultad de que tengan otros contratos, pero sí queremos que nuestros contratistas tengan la disponibilidad de tiempo para poder cumplir con las actividades que pretendemos”.

