Deportivo Cali y Once Caldas se estrenan en la Golden League

En su tercer año consecutivo en Colombia, tras un 2020 lleno de emociones y sorpresas para los fanáticos de los deportes electrónicos del país, la Liga de Videojuegos Profesional - LVP (Grupo Mediapro) suma a las filas de la Golden League dos reconocidos clubes de fútbol profesional colombiano, quienes lucharán por demostrar supremacía frente a los equipos más relevantes de la escena de League of Legends.

El Deportivo Cali y el Once Caldas debutarán en la Golden League, trayendo consigo la pasión de la hinchada futbolera de las canchas a la Grieta del Invocador. LVP junto con Riot Games (desarrollador del videojuego) prometen que este año será el más emocionante hasta el momento.



Le puede interesar: (James, el centro de los elogios en Inglaterra).



La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) de Colombia conocida por ser la organizadora de la Golden League, única liga oficial de League Of Leguends en el país, volverá para traer a los amantes de este videojuego todo el competitivo, apoyando al crecimiento de los eSports en la región e impulsando la economía de la misma con grandes sponsors que apoyan que los deportes electrónicos de la región como: LG UltraGear, Doritos y Alkosto Ktronix Colombia.



A partir del 25 de enero de 2021, durante todos los lunes y martes a las 07:00 p.m (Hora Colombia), los amantes de League of Legends podrán disfrutar por los canales de transmisión de la LVP en Colombia, los enfrentamientos entre los ocho (8) mejores equipos del país en el popular videojuego, quienes competirán por un cupo para la competencia regional, y de allí tener la oportunidad de escalar hacia la Liga Latinoamericana de League of Legends



El formato de competición de la Golden League estará dividido en dos (2) temporadas en el año (Apertura y Clausura). Cada Temporada estará compuesta por una Fase de Grupos donde los ocho (8) equipos acumularán puntos de victoria en enfrentamientos de ida y vuelta. Posteriormente los cuatro (4) equipos con mayor puntaje se enfrentarán por los primeros dos (2) cupos a la Semifinal. Los dos (2) equipos no clasificados deberán enfrentar al quinto (5) y sexto (6) lugar de la tabla general por los dos (2) cupos restantes a Semifinal. Cada temporada arrojará un campeón entre los que se disputará el cupo para la competencia regional.



También lea: (Meluk le cuenta... (La carreta del proceso)).



Para 2021 la Golden League tendrá como objetivo aumentar el número de aficionados a los deportes electrónicos en la región, abriéndose camino en terrenos que en Colombia no habían sido explorados. La ruta para llegar a este objetivo es la vinculación de las organizaciones deportivas de Once Caldas y Deportivo Cali, organizaciones pioneras en apostar a los eSports y en empezar a competir en la única liga oficial de League of Legends del país.

Equipos Golden League apertura 2021

Once Caldas Esports:

Un gigante del deporte nacional despierta. Siendo uno de los equipos de fútbol colombiano que hizo historia en la primera década de este siglo, el Once Caldas quiere trasladar su rica historia a la grieta del invocador de League of Legends. El campeón de la copa Libertadores de América edición 2004 asume un nuevo reto en su integración a las competencias del presente: los Esports.



DeporCali Legend:

La liga suma uno de los equipos con más historia en Colombia. El Deportivo Cali quien lleva tras de sí una larga tradición de esfuerzo y perseverancia, se suma al compromiso de fortalecer y crear un nuevo ecosistema para los Esports del país. De la mano de un equipo con experiencia, el conjunto azucarero buscará la misma excelencia que lo destaca hoy en el deporte rey.





Zeu5 Bogotá: El equipo más victorioso de la historia Colombiana del League of Legends continúa para seguir haciendo historia. Desde su primera aparición en 2018 no ha parado de ganar todo a nivel nacional. Sin embargo, ahora tendrá nuevos rivales que buscarán arrebatarle la corona nuevamente, ¿Será 2021 el fin de la era Zeu5?





Wygers Esports: Uno de los equipos más constantes del 2020 no podía faltar a la gran cita. Finalista en ambas temporadas y siempre con la promesa intacta de ser campeón de la Golden League algún día, Wygers buscará una vez más derrotar a su rival indiscutible Zeu5 Bogotá de la mano siempre de la leyenda viva Zeypher.





Exillium Hunters: Los cazadores continúan al acecho para la temporada 2021. Caracterizados por estar en pie de lucha sin importar los cambios, esta nueva temporada será una de las más decisivas para este equipo, la liga cambia de rivales y por lo tanto se pondrá a prueba la adaptabilidad de los cazadores en el eterno juego de ser el depredador o la presa.





Godlike Goats: Un viejo conocido regresa. Después de su primera experiencia en la Golden League 2020, las cabras vuelven con hambre de revancha. Con un roster que resolvió sus diferencias, han demostrado constancia en los Circuitos Nacionales y en esta nueva ocasión buscan a toda costa permanecer en la máxima categoría.



Spirituals: La escuadra revelación del 2020 continúa con nosotros, sus sorprendentes resultados en clausura ratifican el nuevo aire que trajo a la Liga y que deberá mantener ante los nuevos rivales y los viejos conocidos, rompiendo expectativas logró consolidarse en el top cuatro de la Golden League, ahora debe igualar y superar esa marca para demostrar que la nueva sangre superará a los veteranos.



Team Frozen Knives: La escuadra recién ascendida tiene mucho que demostrar, así cómo demostró su dominio absoluto en Circuitos Nacionales, ahora afronta un desafío mayor, no solo la permanencia en la Golden League sino buscar el campeonato a toda costa, no lo tendrá fácil, pero ese el reto al ser parte de los mejores ocho equipos del país.



La Liga de Videojuegos Profesional hace una invitación a todos los amantes de League of Legends de Colombia y Latinoamérica para que juntos disfruten del competitivo profesional de la región y encuentren un espacio en donde puedan compartir, conversar, aprender y jugar el videojuego más grande a nivel mundial, desde el 25 de enero a las 7 PM por los canales de Facebook, Youtube y Twitch de LVP Colombia



Con información de oficina de prensa*