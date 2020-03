Estos son los positivos por coronavirus en el mundo del deporte

El mundo del deporte se ha visto afectado por el coronavirus y su gran impacto a nivel mundial. Han sido casi todos los eventos en gran parte del mundo, pero también han sido deportistas y personalidades del deporte que han sido contagiados. Repase quiénes son.

Fernando Gaviria

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, en un video de su instagram, confirmó que tiene el coronavirus, pero que está bien de salud.



Gaviria fue uno de los ciclistas que resultó infectado con el virus, que obligó a cancelar las dos últimas etapas del AUE Tour.

"Hola a todos. Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para coronavirus, pero me encuentro bien", dijo el ciclista colombiano del equipo UAE Emirates.

Maximiliano Richeze

El ciclista argentino Maximiliano Richeze anunció que dio positivo en pruebas por coronavirus y deberá permanecer en aislamiento en Abu Dabi.



"He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi periodo de cuarentena se prolonga", dijo el deportista, que integra el equipo UAE Team Emirates, a través de su perfil en la red social Instagram.



El de Richeze es el segundo caso positivo de coronavirus dentro del equipo ya que este jueves el colombiano Fernando Gaviria también confirmó que contrajo la enfermedad.



"Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso", comentó el ciclista argentino. El deportista, de 37 años, contó que no tuvo "síntomas fuertes" y que "la infección no se manifestó agresivamente" por lo que es "optimista".

"Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo. Espero que también llegue pronto para mí el momento de abrazar a mi familia", señaló Richeze.

Mikel Arteta

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, dio positivo por Coronavirus, según informó el club inglés en un comunicado.



El campo de entrenamiento del Arsenal en Colney, Londres, ha sido cerrado y todo el personal que ha estado en contacto con el técnico ha sido aislado, siguiendo las medidas aconsejadas por el Gobierno británico.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal. Foto: AFP

"Ha sido un número significativo de personas, incluyendo todo el primer equipo y el cuerpo técnico, así como un pequeño grupo de personas de la Academia Hale End, que también hemos cerrado por precaución", indicó el club.



"Esperamos que los que nos hayan estado en contacto con Mikel vuelvan al trabajo en los próximos días. Mientras tanto, nuestros centros de Colney y Hale End recibirán una limpieza a fondo".

Callum Hudson-Odo

El atacante Callum Hudson-Odoi, del Chelsea, ha sido el primer jugador de la Premier League en dar positivo por coronavirus, según anunció su club este viernes.



El positivo se produce después de que Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, también diera positivo en las pruebas.



La Premier League se reúne de urgencia en la mañana de este viernes para ver cómo afrontar la situación, después de que el jueves por la tarde anunciase que los encuentros de este fin de semana se disputarían con normalidad.

"El personal del Chelsea que ha estado en contacto recientemente con el jugador será aislado, en línea con las directrices del Gobierno. Esto incluye al primer equipo, el cuerpo técnico y algunos trabajadores del equipo", explicó el club inglés en un comunicado.

Rudy Gobert

El pívot francés Rudy Gobert, de Utah Jazz, el primer caso de coronavirus en la NBA, se disculpó este jueves por su comportamiento "descuidado" con personas a su alrededor, poco después de conocerse que uno de sus compañeros también contrajo el virus.



"Lo primero y más importante es que me gustaría disculparme públicamente con las personas que pude haber puesto en peligro", escribió Gobert en un mensaje en su cuenta de Instagram.

"En ese momento no tenía idea de que yo estaba infectado. Fui descuidado y no tengo excusa", afirmó el pívot. El positivo por coronavirus de Gobert generó el miércoles un terremoto en la NBA.



El partido de los Jazz y Oklahoma City Thunder fue aplazado justo antes de empezar, con miles de personas en las gradas, y la NBA suspendió abruptamente todos los demás juegos de la temporada regular.

El escolta Donovan Mitchell, de los Jazz de Utah, dio positivo este jueves por coronavirus y es el segundo jugador del baloncesto de la NBA en tener el COVID-19, después de que Rudy Gobert se convirtiera en el primer caso oficial y el motivo por el que el miércoles se suspendió la temporada de forma indefinida.

Los integrantes de los Jazz aún permanecen aislados en Oklahoma, en donde iban a jugar contra los Thunder el miércoles, y la NBA divulgó que han hecho 58 pruebas a jugadores, cuerpo técnico, directivos y demás trabajadores de la franquicia, pero hasta ahora los únicos positivos por coronavirus han sido el francés

Gobert y ahora el estadounidense Mitchell.

Daniele Rugani

Daniele Rugani, defensa italiano del Juventus y primer caso de futbolista de Serie A que dio positivo por coronavirus, informó en la madrugada de este jueves de que está "bien" y animó a los ciudadanos a que respeten las medidas de seguridad tomadas por el Gobierno para contener la difusión de esta enfermedad.



"Imagino que habéis leído la noticia (del positivo por coronavirus) y quiero tranquilizar a todos los que se estén preocupando por mí, estoy bien. Animo a todos a que se respeten las reglas, porque este virus no hace distinciones", escribió Rugani en Twitter.



"Respetemos las reglas para nosotros, para nuestros seres queridos y para los que están a nuestro alrededor", agregó el defensa italiano, que se encuentra actualmente asintomático.

Daniele Rugani, jugador de Juventus. Foto: EFE

Juventus publicó a última hora del miércoles un comunicado en el que informó del positivo de Rugani y de que está "actuando con todas las medidas necesarias para aislar al jugador, además de controlar a todos los que han tenido contactos con él".



El futbolista italiano estuvo en el banquillo el pasado domingo en el partido del Juventus contra el Inter y ambos equipos suspendieron temporalmente las actividades deportivas y se encuentran actualmente en cuarantena.



DEPORTES