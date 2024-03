Figuras del deporte colombiano envían carta al presidente Petro solicitando apoyo

En una inusual y sorpresiva carta, 24 glorias del deporte nacional encabezadas, entre otros, por Caterine Ibargüen, Nairo Quintana, Óscar Figueroa, Fustino Asprilla, Santiago Botero, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, enviaron una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que le solicitan una "mesa nacional del deporte" para lograr una mejor planificación de las actividades.



Los firmantes, dice su comunicación, “deseamos expresarle nuestro afán y empeño de colaboración en el campo deportivo”, para agregar: “Hoy, ante la situación que está atravesando el deporte en Colombia queremos, con el debido respeto, solicitarle la articulación de una ‘mesa nacional del deporte’, con el fin de aunar esfuerzos (...) donde pueda participar todo el sector y, así encaminar el proceso de planeación”.



Los voceros del grupo son el ex entrenador de fútbol campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas, Luis Fenrnado Montoya; la ex judoca y medallista olímpica Yuri Alvear, la ex patinadora y campeona mundial Cecilia Baena, y el ex ciclista líder del Tour de Francia Víctor Hugo Peña.



Durante los 19 meses del actual Gobierno, el ministerio del Deporte ha sido objeto de críticas por la pobre gestión, primero, de María Isabel Urrutia, ex medallista olímpica, que fue destituida por el presidente tras la presunta firma irregular de contratos cuando se decidió su retiro.

María Isabel Urrutia

La Procuraduría ya formuló cargos. Urrutia, además, congeló las preparaciones de selecciones y equipos nacionales con la idea de girar directamente los recursos a las federaciones sin pasar por el Comité Olímpico Colombiano, que cobra una intermediación.



Su sucesora, Astrid Bibiana Rodríguez, sin experiencia ni reconocimiento en el sector, duró menos de un año y renunció a su cargo al perder la sede de Barranquilla de los juegos Panamericanos 2027, por incumplimiento en los pagos.



Aún no se ha posesionado su sustituta, Luz Cristina López, y varias federaciones, como la de Pesas, potencia olímpica nacional, se quejan, pues no se han firmado los convenios de asignación de recursos para la recta final de la preparación a los Olímpicos de París del próximo julio.

¿Qué es lo que piden los deportistas?

En la carta, compartida por medallistas colombianos en sus redes sociales, se explica que la actividad requiere un esfuerzo institucional y presupuestal extra para lograr consolidar los logros y posiciones de los deportistas que se han visto aplazados por la falta de recursos.



“Colombia ha venido cosechando con inmensos esfuerzos un destacado papel en la comunidad deportiva Internacional. Deseamos mantener ese protagonismo con mejores y mayores resultados para orgullo de los colombianos”, se recalca.



En las firmas, del mensaje dirigido al presidente de la República, se puede observar el nombre de Yaneth Arias, Santiago Botero, Moisés Fuentes, Ubaldina Valoyes, Stella Urango, Catalina Castaño, Carlos Ramírez, Jossimar Calvo, Jhon Jairo Tréllez, Miguel Ángel Rodríguez, Faryd Mondragón, Oscar Figueroa, Mariana Mesa, Carlos Mario Oquendo y Natalia Aguilar.



Ubaldina Valoyes, pesista

Se enfatiza, además, la importancia del deporte. Según se lee, esta disciplina, "junto con la educación, son los mejores antídotos para que nuestros niños, jóvenes y adultos ocupen su mente".



Múltiples medallistas olímpicos y deportistas comprometidos con el orgullo nacional, urgimos su atención.



Múltiples medallistas olímpicos y deportistas comprometidos con el orgullo nacional, urgimos su atención.

Colombia ha brillado en el ámbito deportivo, pero enfrentamos desafíos cruciales.

“Ante la situación que está atravesando el deporte en Colombia queremos, con el debido respeto, solicitarle la articulación de una 'Mesa nacional del deporte', con el fin de aunar esfuerzos", precisan los atletas. El propósito de la iniciativa sería garantizar el acceso de la población a diferentes deportes, a la recreación y a la actividad física.



