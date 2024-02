Deportistas denuncian a exentrenador de bolos por acoso sexual: 'No me sentía segura'

En las últimas horas, se conoció un caso de acoso sexual en la disciplina de bolos. El exentrenador Santiago Mejía Agudelo fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por la mamá de una menor de 16 años que habría sido víctima de este hombre que tenía afiliación en la federación nacional.



La denuncia, que fue remitida a la Policía Nacional y el Bienestar Familiar, detalla algunas conversaciones vía chat de este hombre y la menor de 16 años de edad que habría sufrido este caso.



“Me pareces muy linda. ¿Cómo te parezco yo? A ver dime. ¿Bebé, te gustan las foticos? ¿Te gustan las fotos hot? ¿Quieres visitarme en el hotel? Salimos a comer, tomar algo y después nos arrunchamos. Yo te puedo mandar algunas mías. Yo te doy, tú me das y las borramos, obviamente”, son algunas frases que se leen en los chats entregados al ente acusador.



En la denuncia también se explican varios episodios que habría vivido la joven: “Nos quedábamos en el mismo complejo. Un día vi cómo se detuvo en la habitación de mi cuarto, pero cuando escuchó más voces no hizo nada. Si hubiera estado sola, no sé qué hubiera pasado. No fue una relación consentida. Estoy con ayuda psicológica, no me gusta recordar esto, estuve a punto de retirarme de bolos, no me sentía segura. No estaba disfrutando lo que realmente me gusta hacer”.



Y agregó: “Me preguntaba todo el tiempo a los torneos a los que iba a ir y un día coincidimos. Yo estaba jugando y normalmente lo hacemos en falda o en short, el tipo me miraba de arriba a abajo y hacía gestos con su boca como saboreándose. Supermorboso”

Otras mujeres que señalan ser víctimas de Mejía también se unieron a la denuncia de la mamá de la joven y contaron situaciones que vivieron hace algunos años cuando todavía eran menores de edad. "Me ponía la mano en la pierna, subía a la entrepierna, me abrazaba. Yo tenía 14 años y no sabía qué hacer. Fueron 6 horas de vuelo”, le dijo una de las mujeres a Semana.



“Me decía que gracias a él yo estaba en Juegos Nacionales. Me manipulaba. Buscaba que le pagara de otra forma por el supuesto favor de ir a la competencia”, agregó.



Otra de las denunciantes explicaron que decidió mostrarle los chats a su mamá y después de eso este hombre le pidió dinero y la vetó de la disciplina.



La mamá de la joven detalló que el exentrenador hacía preguntas sexuales a su hija, siendo ella una menor y explicó que necesitó ayuda psicológica: “Está en tratamiento con una sicóloga en violencia de género”.

El caso más grave lo habría sufrido otra mujer que se unió a la denuncia y detalló que este hombre se sobrepasó y la acoso sexualmente en una piscina. “Santiago acerca su parte delantera a mi parte trasera. Con una de sus manos me agarra del cuello y con la otra me tocaba los senos, la cadera, el abdomen, me daba besos en el cuello y tocó mis partes íntimas por encima del vestido de baño”, le dijo al medio citado.

