Esto opinan íconos del deporte colombiano por la situación del país

Por los Colombianos que quieren construir, por los niños, animales, páramos, por los deportistas y los que aportan positivamente. Esto no es de izquierda o derecha, de ningún partido, ni de extremistas. No me representan los agitadores.

Los que queremos lo mejor para 🇨🇴 somos más pic.twitter.com/GhjzPBL6ar