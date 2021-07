Programación deportiva para el domingo 4 de julio

ESPN 2

5:50 a.m. Tour de Francia

12 m.: Rugby, Argentina vs. Uruguay

ESPN 3

7:50 a.m. Rugby, Inglaterra vs. Estados Unidos

6 p.m.: Grandes ligas, Yankees vs. Mets



TYC

1 p.m.: fútbol de Argentina, Ferro vs. Defensores de Belgrano

3 p.m.: Tigre vs. Nueva Chicago



Deportes