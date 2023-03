El deporte colombiano vive, quizás, el peor momento de los últimos 20 años, pues el sismo que se ha presentado por el cambio en el Ministerio del Deporte lo tiene contra la pared.

Hoy las federaciones deportivas no cuentan con los recursos para la preparación, participación de sus deportistas en los eventos del ciclo olímpico, copas mundo, campeonatos mundiales y clasificatorios a los Juegos Olímpicos de París 2024 ni para la realización de certámenes.

Malos pasos



María Isabel Urrutia, la anterior ministra y que fue declarada insubsistente por el presidente Gustavo Petro, “por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”, tomó la determinación de hacer un cambio que ha desestabilizado todo.



Les entregó a las federaciones la autonomía para manejar el presupuesto de cada una, con el fin de contratar a los entrenadores y hacer seguimiento de los procesos de preparación de los seleccionados, lo que siempre estuvo a cargo del Comité Olímpico Colombiano (COC).



Pero eso no es todo. Los contratos que tenía que entregar para el trámite del dinero nunca se firmaron. Solo boxeo y esgrima lo pudieron hacer, el resto no.



Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador están a 3 meses y 11 días de su inauguración. Los Juegos Panamericanos de Santiago se realizarán en 222 días y los Olímpicos de París arrancarán dentro de un año, cuatro meses y 14 días y el proceso en el país está al borde del abismo.



Astrid Rodríguez, la nueva ministra del Deporte, lo sabe y por eso se ha comprometido en agilizar los trámites y a sentarse a hablar con el COC y con las federaciones.



“Tenemos que resolver rápidamente y garantizarles las condiciones a los deportistas, en una coyuntura que nos apremia”, le dijo Rodríguez a EL TIEMPO.

Situación difícil



Varias son las federaciones que han encontrado dificultades para enviar a sus deportistas a los eventos, otras están, literalmente, paradas porque no tienen dinero para financiar los traslados y la participación de sus atletas en las competencias y hasta los deportistas han tenido que meterse la mano al bolsillo para no perder la oportunidad.

“Yo ya empecé la clasificación olímpica y todo ha sido de mi bolsillo. No puedo esperar a ver qué pasa en el país y en el ministerio, porque nos quedamos sin cupos”, dijo Mariana Pajón, tres veces medallista olímpica del BMX.



Y agregó: “Ya nos atrasamos tres meses y no sé cuánto se vaya a demorar el empalme con la nueva ministra. Espero que no se demore tanto porque yo lo puedo hacer, pero no quiero imaginarme lo que está pasando con otros deportistas”.



El conflicto de intereses entre el Mindeporte y el COC ha hecho estragos. Las federaciones, felices, porque reciben el dinero uno sobre otro, pero el COC está preocupado.

Mariana Pajón en plena competencia con Bethany Shriever. Foto: EFE



“Hoy no sabemos qué está pasando con nuestros atletas. La preparación está en el limbo. Los eventos del ciclo olímpico son del resorte del COC y la plata se tiene que dar para preparación y participación”, dijo Ciro Solano, presidente del COC.



EL TIEMPO consultó con algunos presidentes de las federaciones, quienes emitieron sus conceptos sobre la problemática.



“Prefiero que sean directamente las federaciones las que manejen el dinero. El COC dice que no tenemos la capacidad, es una falacia porque considero que podemos administrar los recursos, es una falacia”, dijo Alberto Torres, presidente de la federación de boxeo.

Íngrit Valencia piensa en París 2024 Foto: Cortesía



“El COC en muchas oportunidades no nos brinda el apoyo para determinados eventos o nos limitan el apoyo. Nosotros sabemos nuestras necesidades, cómo adelantar la preparación y no estar sometidos a pasar una solicitud al COC para que nos digan si o no”, agregó.

Hay federaciones que tienen muchas más opciones de ganar medallas que otras, y se han ‘dado la pela’.



“Con el recurso que nos asignaron nos toca preparación de ciclo olímpico, eso estaba en cabeza del COC y no de las federaciones, pero nos tocó asumirlo”, precisó Mauricio Vargas, presidente de Fedeciclismo.



“Con gestión y recursos propios enviamos el equipo de pista para Indonesia y salió el grupo para Egipto, para la Copa de Naciones. Teníamos un dinero y lo hemos gastado en el nacional de ruta y en estos viajes. Nos tocó, mientras llega el dinero del contrato”, contó Vargas.

Martha Bayona. Foto: Prensa Fedeciclismo



Félix Marrugo, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, señaló que una vez recibieron la carta del Ministerio del Deporte en el que se les informaba del cambio en el manejo de los recursos, solicitaron a la entidad que les dieran la posibilidad de nombrar un administrador financiero, un contador y dos legalizadores.



“El recursos es para manejar todo: preparación, participación y realización de eventos. No se dará la posibilidad de que las personas que no son estén, esa es la gran diferencia, porque la evaluación es por tiempo y por marca”, precisó Marrugo.

Gimnasia también se ha visto perjudicada, pero al mismo tiempo ha ideado la forma de que su proceso con miras a la participación en los distintos torneos no se ha entorpecido.



“Es preocupante todo lo que ha pasado, pero ojalá se agilicen todos los procesos. Nosotros somos capaces de trabajar el recurso que se nos ha asignado, pues hacemos una proyección de lo que hay y con lo que podemos contar. Trabajamos con el dinero que nos asignaron, pero nos preocupa es el tiempo, que es corto”, señaló el presidente Samir Portillo.

Recursos cortos



Varios de los presidentes hicieron énfasis en que tal vez el problema no sea quién maneje los dineros, sino que los recursos asignados no son suficientes.

“Cuando se asignó el dinero del convencional nos reunimos con el Mindeporte para decirles que se reconsiderada la suma para buscar una adición, nos dijeron que la buscarían. No se ha firmado el convenio, pues no hemos recibido plata. Lo cierto es que no es el dinero más conveniente para lo que hay en el plan”, declaró Vargas.



Julio César Ávila es el presidente del Comité Paralímpico Colombiano y es de la misma opinión de Vargas.



“El problema es el tiempo, todo está sobre la hora. Hay torneos clasificatorios y hay gente que no tiene contrato, como atletas y entrenadores. Lo más urgente es que eso lo agilicen, pero hay otro gran inconveniente, que el dinero no es suficiente. A nosotros no nos alcanza para cubrir todo, nos dicen que eso es lo que hay y que estaban pendientes de una adición, pero hasta el momento el tema es muy delicado”, contó Ávila.



Portillo acotó que si bien el dinero siempre irá a faltar y nunca será suficiente, lo clave es que los recursos lleguen lo más rápidamente posible.

Anthony Zambrano, medalla de plata en los 400 metros de Tokio 2020. Foto: Fazry Ismail. Efe



“Nos preocupan los tiempos, estamos en marzo y nos hemos movido, hemos enviado equipos a Azerbaiyán, a Doha, hay una deportista en la Copa del Mundo, pero es de nuestros recursos, pero es importante que se entreguen los recursos porque el tiempo apremia”, sentenció.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel