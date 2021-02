Escándalo: grave denuncia al presidente de la liga de boxeo del Valle

El caso de denuncias por acoso sexual tienen en la picota pública al presidente de la Liga de Boxeo del Valle del Cauca, Jaime Cuéllar.

Los atletas perjudicados advierten que el dirigente viene empleando el acoso sexual desde hace diez años y tras la denuncia no los dejó entrenar en el coliseo María Isabel Urrutia de Cali.



El caso está manejado por el jurista Elmer José Montaña, quien es el representante de los deportistas y quien ha elevado la denuncia basado en conversaciones vía whatsaap.



Diana Segura es una de las denunciantes y contó a Blu radio su caso.



“Ese día me pidió que fuera donde él se estaba hospedando, en Restrepo. Yo fui, lo hacía un señor respetuoso y serio, cuando voy viendo que le va echando pasador a la puerta, y me pide que tuviéramos relaciones sexuales a cambio de uniformes y una dotación“, dijo la deportista.

Laura Lasso, otra boxeadora. Señaló que “varias veces me citó en su oficina y quería que yo tuviera relaciones sexuales con él, por eso siempre iba acompañada de una amiga o de mi mamá. En ese entonces yo tenía 13 o 14 años más o menos”, contó.



El abogado señaló los deportistas sin adolescentes y residentes en sectores vulnerables como el Distrito de Aguablanca en Cali.





