Grave denuncia, gimnastas colombianos, perjudicados

La LIGA NORTESANTANDEREANA DE GINMASIA. Denuncia ante la opinión publica y

medios de comunicación, el acto de desalojo forzado, el cual esta siendo victima

la liga por parte del IMRD en cabeza del director encargado CARLOS ESTRADA en

complicidad de la empresa constructora KAIROS encargada de la remodelación

del coliseo menor EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA.

Como es del conocimiento de los medios de comunicación y la ciudadanía en

general, el pasado 11 de diciembre, ocurrió un incendio dentro de las instalaciones

del coliseo EUSTORGIO COLMENARES, producto de la irresponsabilidad de la

empresa constructora KAIROS la cual está realizando los trabajos sin los debidos

protocolos de seguridad, con la mirada complaciente del IMRD.

Alerta

La empresa contratista fue alertada por el suscrito presidente de la liga, que en el

foso quedaban almacenados algunos equipos, colchonetas y las respectivas

espumas de seguridad, además del TUMBLIS resortado; consientes del peligro

inminente, ellos (la empresa) procedieron a cubrirlo con las mismas tejas plásticas

dadas de baja de la cubierta del Coliseo, acción infantil e irresponsable, ya que

ese tipo de tejas son altamente inflamables como las mismas espumas que

contenía el foso.



Ahora el director del IMRD CARLOS ESTRADA me notifica que debo desalojar

totalmente las instalaciones del Coliseo de forma inmediata pues dentro de los

baños y en la oficina tenemos guardados varios aparatos como una PEANA y

colchonetas que por el espacio reducido del CENTRO DE INTEGRACION

CIUDADANA del bosque, no fue posible su traslado, le pregunto: ¿para donde

llevamos la implementación guardada? ¿Con que recursos hacemos el traslado?

Este comunicado lo considero un agravio a la LIGA que le ha dado gloria a la

ciudad de Cúcuta, al departamento y al país entero



Públicamente señalo como responsables del incendio al IMRD por la falta de

planeación para evacuar y reubicar la Liga en otro lugar, además de NO aportar

los medios económicos para el traslado de los aparatos al C.I.C. del bosque y para

el alquiler de una bodega de almacenamiento como se lo plantee en su momento

y autorizó irresponsablemente que se iniciaran los trabajos con parte de la

implementación dentro del Coliseo; también es directa responsable la empresa

KAIROS por no activar los protocolos de seguridad y trabajar con soldadura sobre objetos altamente inflamables, incluso trabajaron con niños aun entrenando dentro de las instalaciones.



Acudo a las autoridades competentes para entablar una acción jurídica que nos

conduzca a resarcir los daños los cuales rondan por los $700 millones de pesos ya

que los equipos afectados son importados en su mayoría; el IMRD y la empresa

contratista KAIROS no se han pronunciado para activar las pólizas de

responsabilidad civil que por obligación del estado deben tener las empresas para

desarrollar una obra de esta magnitud.



La comunicación está firmada por jairo Cadena, presidente.