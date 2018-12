Del Mar a la Cima completó su quinta edición

Esta competencia, una de las más exigentes del mundo, se adelantó este domingo en la Sierra Nevada de Santa Marta, con corredores de 17 países y la presencia especial de indígenas de la comunidad Kogui, que compitieron en la modalidad de maratón (42 km).



En medio de un paisaje inolvidable y con una alta temperatura se corrió Del Mar a la Cima en su quinta edición, una prueba que mide los límites físicos y mentales de los participantes y que promulga un propósito ambiental, cuidar nuestros ecosistemas.

El epicentro de la carrera fue la hermosa y mágica Sierra Nevada de Santa Marta, donde desde las 12 de la noche del primero de diciembre, los cerca de 1.000 participantes de la prueba recorrieron los parajes de este paraíso natural, en modalidades como las de 80 km, 42 km, 22 km y 10 km.



Todas las competencias comenzaron en la mítica Playa Bello Horizonte, ubicada a 5 minutos del aeropuerto de Santa Marta y a 15 minutos del centro histórico de la capital del departamento del Magdalena.



El ganador de la prueba de los 80 km fue el ecuatoriano Óscar Basantes, con un tiempo de 10 horas, 38 minutos y 50 segundos, mientras que en damas, el primer lugar fue para Soreini Amanda Rodríguez, con un tiempo de 12 horas, 43 minutos y 19 segundos.



En la prueba de los 42 km, el ganador fue el colombiano Nelson Eduardo Martínez, con un tiempo de 4 horas, 5 minutos y 2 segundos, y en damas, la ganadora fue María Juliana Pérez Idalgo, con un tiempo de 5 horas, 32 minutos y 49 segundos.



Para el caso de la prueba de los 22 km, el ganador fue el también colombiano, William Rodríguez, con un tiempo de 2 horas, 20 minutos y 46 segundos. Entre tanto, en la modalidad de 10 km, en varones, el ganador fue el colombiano Jesús David Ortíz, con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 59 segundos, mientras que en damas, la ganadora fue Yajaira Mora, con un tiempo de 1 hora, 36 minutos y 41 segundos.



En cuanto a los indígenas participantes, Arregoce Daza Zarabata tuvo un tiempo de 7 horas 45 minutos y 20 segundos, y su similar Saúl Awigui Alabata, 7 horas, 2 minutos y 48 segundos. Ambos corrieron en la modalidad de maratón (42 km).



Según señaló Elkin Quintana, organizador de esta carrera internacional, “fueron 1.000 atletas en todas las distancias, un sol radiante desde el amanecer hasta la media tarde, en que concluyó la carrera. Condiciones perfectas para hacer unas grandes postales y brutales para los corredores porque enfrentar el calor de Santa Marta es un reto realmente difícil de superar”.



El atleta indicó además que fue todo un desafío controlar las cuatro rutas, con horarios diferentes de salida y con competidores de diferentes perfiles, ese, según Quintana, “fue el gran reto”.



“Tratamos de estar de principio a fin con los corredores y de demostrar que estábamos para grandes cosas y así lo hicimos”, sostuvo.

El ganador de la prueba más exigente, la de 80 km, el ecuatoriano Óscar Basantes, manifestó que, “el nivel de la carrera fue durísimo, con competidores de primer nivel. Creo que desde el kilómetro 30 hasta la subida, fue el tramo más fuerte, estuvo muy duro y el primer descenso, simplemente matador”.



A su turno, Soreini Amanda Rodríguez, ganadora de la prueba de 80 km en la modalidad de damas, señaló que “en los primeros tramos no me sentí muy bien anímicamente, pero después del kilómetro 20 o 30 empecé a calentar y a sentirme mejor, mis músculos estaban fuertes y traté de llevar un ritmo constante durante toda la carrera”.



Según uno de los líderes de la comunidad kogui, que siguió paso a paso el desarrollo de sus pupilos, la carrera del Mar a la Cima fue la oportunidad para demostrar la fortaleza de los indígenas en este tipo de pruebas.



“Fue excelente, me gustó mucho, y para mí es una historia que debe repetirse. Nosotros estamos aquí en esta tierra hace 400 años y hemos vivido desde el mar hasta los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Un mensaje es que tenemos que cuidar la naturaleza que tenemos, nuestra madre tierra, no botar basura, no despreciar el agua, todos, tanto ustedes como nosotros”, señaló el líder indígena.



En esta oportunidad, la modalidad Ultra, (recorrido de 80 km, partió a las 12 de la noche), la maratón, (42 km partió a las 4:30 a.m.), la Sky Race, (24 km, comenzó a las 6 a.m.) y la Recreational Race, (10 km, empezó a las 7:10 a.m.) del domingo.



El quinto aniversario de Merrell del Mar A La Cima conectó a los participantes y al público en general, con la magia de la montaña costera más alta del planeta, con el legado cultural de los nativos de la Sierra Nevada de Santa Marta y con el ambiente más festivo que se puede llegar a vivir en una carrera.









Con información de oficina de prensa