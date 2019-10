Duras acusaciones del que desenmascaró el dopaje en Rusia

La educación es la base fundamental para luchar contra el dopaje, afirmó Richard McLaren, director de la Comisión Independiente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el encargado de sacar a la luz pública toda la trama de irregularidades que en tal sentido se venían presentando en Rusia.

“El atleta se ve inmerso en este asunto, pero tenemos que tener claro que el problema empieza arriba de la cadena, con las personas que fabrican y adquieren las sustancias (...) La legislación es importante, pero también el proceso educativo, empezando entre los 6 y los 8 años de edad, pues los deportistas van a crecer siendo conscientes de la realidad de este problema”, afirmó McLaren, profesor de la de Western University, en Canadá.



Si bien es cierto el primer eslabón que se debe atacar es el de la producción, el tráfico y la distribución de sustancias, no se le debe restar responsabilidad a los deportistas.

Esto no es solo cuestión de ir a la corte y decir 'tomé sustancias', sino es una vergüenza.

"Ellos no pueden escapar de la responsabilidad, incluso el código de la Wada dice que el atleta es totalmente responsable de las sustancias que hay en su cuerpo. Esto no es solo cuestión de ir a la corte y decir 'tomé sustancias', sino es una vergüenza, es acabar con todos los logros que se pudieron conseguir durante varios años de actividad deportiva. Las consecuencias no van solo en lo atlético, sino en la vida personal", aseveró.



Múltiples vías



El experto fue más allá, al asegurar que la lucha directa contra el dopaje es ardua, difícil, más cuando los deportistas pueden acceder a algunas sustancias por diversos canales.



“Muchas de ellas están disponibles vía internet. Sabemos que algunas tienen propósitos médicos; sin embargo, varios deportistas las usan para otras cosas, para propósitos muy diferentes, como por ejemplo, aumentar la cantidad de oxígeno en la sangre”, aseguró.



Igualmente, dejó en claro que, como en el caso de Rusia, algunos países fabrican sus propias sustancias, mientras que otras personas se dedican a contaminar algunos suplementos.



McLaren, quien participará desde hoy en el Congreso Internacional de Ciencias del Deporte, organizado por el Comité Olímpico Colombiano (COC), afirmó que los entrenadores y padres de familia algunas veces están involucrados.



“Muchas veces, por ignorancia, los entrenadores son parte del problema ya que dan a sus deportistas suplementos que no necesitan, por momentos presionan a los atletas para que tomen algo buscando mejorar los resultados (...) Los padres tienen responsabilidad porque quieren que su hijo sea el más reconocido y lo llevan a procesos que no son los adecuados”, confirmó.



Por último, McLaren dijo que el dopaje ocurre en todos los deportes, aunque es en el ciclismo, el levantamiento de pesas y el fisicoculturismo y sus temas afines donde más suele presentarse este flagelo.



“No hay excepción, todos los deportes tienen un grado de dopaje”, dijo.



Por el laboratorio



Ernesto Lucena, ministro del Deporte, confirmó que la intención del Gobierno es volver a certificar el laboratorio contra el dopaje con el objetivo de convertirlo en un centro de investigación que permita educar a los entrenadores y deportistas sobre los temas relacionados con la lucha contra las sustancias prohibidas. Además, dijo que se firmó un convenio con la Universidad Nacional para que custodie el laboratorio con los recursos que le entregue el Ministerio.



