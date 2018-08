‘¡Mil gracias, Barranquilla!’: Caterine Ibargüen

No cabía de la emoción. Caterine Ibargüen estaba satisfecha, no solo por el oro en el salto largo, el 50 por ciento de su cuota para Colombia en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino porque durante la competencia siempre se vio respaldada por la gente que llenó el estadio Rafael Cotes.

"¡Mil gracias, Barranquilla! Estoy feliz de haber ganado y les agradezco el apoyo", dijo Ibargüen, aún con el sudor en su piel, tras la competencia en la que venció a sus rivales con un brinco de 6,83 m.

Siempre es bueno ganar, pero lo hice esta vez en mi país, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son en Barranquilla y frente a ustedes, que no dejaron de creer y me animaron FACEBOOK

Siempre que se paró en el carril de salida, pidió que la alentaran. Levantaba los brazos y hacía sonar sus palmas. El público la acompañó con sus aplausos y mientras corría hacia la tabla de batida los ánimos fueron más fuertes.



“Es increíble estar acá y ganar. Les digo que me sentí en casa y que los espero este miércoles para la competencia del salto triple, en la que lo daré todo e iré por el oro”, precisó la campeona.



Y es que era una cita imperdible. Nadie en Barranquilla quería quedarse sin ver a Caterine: las boletas se agotaron. El estadio quedó pequeño y así como se estila en los juegos importantes del Junior y de la Selección Colombia, los revendedores hicieron su fiesta. Pero eso no importaba, la entrada era vital, ver a Caterine no tenía precio y más cuando casi nunca compite en el país.



“Estar en el país es sensacional y ganar lo es mucho más. Me voy feliz, tranquila y los espero para otro oro”, dijo Ibargüen, quien abandonó el estadio como entró al mismo, feliz.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

@lisandroabel