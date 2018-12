‘Me están temblando las piernas', dijo Ibargüen al recibir el premio

La atleta colombiana Caterine Ibargüen se mostró emocionada cuando subió al escenario a recibir el premio como la mejor atleta del 2018 entregado por la Federación Internacional de Atletismo, este martes en Mónaco.

“No puedo con mis piernas, me están temblando. Estoy feliz. Le dedico esto a Dios, a Ubaldo Duanny, mi entrenador, a mi grupo de trabajo y a Colombia, lo mismo que a mi familia. No puedo hablar más”, señaló la colombiana.



Y agregó: “Que tanta gente haya votado por mí, pues eso indica que Colombia es un país que vibra con lo que nosotros los deportistas hacemos".

Sobre sus próximos objetivos, Ibargüen no quiso revelar nada.



“Es un secreto lo que pueda conseguir en Doha, el año entrando, en el Mundial”, precisó.



"Fue una sensación que llenó mi corazón de mucha alegría. Gracias a Colombia, a mi familia, esto va dedicado a mi Colombia. Es un premio a la constancia, al amor por esto, que vale la pena. Nunca hay que darse por vencido y estoy muy contenta", declaró la colombiana a los medios de comunicación.



"Lo tomo como que es algo que quedará en la historia. Son escaladas que recuerdo… Hoy ha sido un día tan difícil. Decía que qué tenía Dios conmigo, porque me han pasado muchas cosas", agregó.



Por último, Caterine Ibargüen se refirió a Mónaco, una ciudad en la que logró su mejor marca, el 15 metros 31 centímetros, en la válida de la Liga de Diamante del 2014.



"Mónaco es mi ciudad. Siempre me ha traído buenas marcas, y ahora este premio", concluyó.





Deportes