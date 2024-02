Renuncia de Mindeporte sorprende al senador que promovió moción de censura en su contra

Dos semanas después de que Colombia perdiera definitivamente la sede de los Juegos Panamericanos 2027, que había sido asignada a Barranquilla, apareció la primera consecuencia y rodó una cabeza.

Este jueves, la ministra del Deprote, Astrid Bibiana Rodríguez, le presentó la carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. En la misiva, de dos páginas, no se hizo una sola mención a lo sucedido con los Panamericanos.



Rodríguez defendió su gestión: "Comprometidos con los deportistas del país, considerados como embajadores de paz ante el mundo, se robusteció el presupuesto a las federaciones, lo que les permite seguir con el desarrollo deportivo de altos logros en el país. Además, el acercamiento con el Comité Olímpico Colombiano permitió trabajar mancomunadamente para plantear estrategias que fortalecieran el deporte colombiano", dijo en su carta.

Y renunció la @MinDeporteCol . No tenía cómo sostenerse. mañana comienza la legislatura y el primer punto en el orden del día era su Moción de Censura. OJO: en su carta de renuncia no menciona para nada la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. pic.twitter.com/r9JU8HkfV7 — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) February 15, 2024

¿Y la moción de censura contra la ministra?

El oso internacional que pasó Colombia al haber perdido los Panamericanos, por culpa de no haber cumplido los plazos para pagar 8 millones de dólares a Pan Sports, hizo que en el Senado se promoviera un debate de moción de censura contra la Ministra del Deporte.



David Luna, senador de Cambio Radical, había asegurado que ya contaba con 32 firmas para sacarla adelante. Pero ahora, con la renuncia de Rodríguez, el tema queda en el limbo. El debate aún no había sido programado.



Luna reaccionó con un video en el que se mostró sorprendido por la decisión de la ministra, a menos de 24 horas de que se reanuden las sesiones del Congreso.



"A la ministra del Deporte la tumbamos los 32 senadores que firmamos la moción de censura. Que se haya apartado del cargo a menos de 24 horas del regreso a sesiones del Congreso no es casualidad. ¡Colombia y Barranquilla se respetan! Mantendremos el debate para demostrar la verdad", aseguró Luna.

Cabe recordar que los debates de moción de censura solamente son válidos cuando el ministro aún permanece en su cargo, por lo cual, con la renuncia de Rodríguez, el tema queda sin efecto.



Por ahora, se espera la decisión del presidente Gustavo Petro para ver quién asume esa cartera. El que venga será el tercer ministro de su administración, que comenzó con María Isabel Urrutia, que también se fue en medio de serios cuestionamientos. Ya habría una lista de posibles candidatos.



