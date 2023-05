El pasado 30 de abril, por primera vez en la historia, un colombiano se subió al podio de un Mundial de Motociclismo. El encargado de hacerlo fue David Alonso, quien corre este año su primera temporada completa del Campeonato de Moto 3, el penúltimo escalón para la máxima categoría, el Moto GP.

Alonso, nacido en España pero de madre colombiana, quedó de segundo en el Gran Premio de Jerez, que apenas era su cuarta carrera. Y, con ello, le ratificó al planeta el propósito por el optó por correr por Colombia: que siempre haya una primera vez.



En la antesala de su próxima carrera, el GP de Le Mans (Francia), que se corre este domingo, Alonso le confió su historia a EL TIEMPO. En sus palabras, la firmeza del piloto de 17 años que asumió que su camino es ser pionero.

The first Colombian rider to take a GP podium! 🇨🇴



Get to know #Moto3's David Alonso a little better! 🔍#MotoGP pic.twitter.com/rgD3B1NKgg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 6, 2023

David Alonso: primer colombiano en ser podio en un Mundial de Motociclismo

Facebook Twitter Linkedin

David Alonso, piloto colombiano nacido en España. Foto: Red Bull Content Pool

¿Cómo nace su pasión por el motociclismo?

En mi familia no había nadie que fuera piloto, que montara, pero sí que mi padre tenía una moto de ruta, de esas de salir, pero no tenía una afición muy fuerte. La verdad que cuando era pequeño veíamos las carreras juntos y ahí llamó mi atención el motociclismo.

Fue una conexión de niño…

Sí, yo tenía motos de juguete, de esas que mueves con las piernas, y la verdad me gustaban mucho, más que una pelota de fútbol. Ya a los cinco años me dieron la oportunidad de entrar en una escuela de motos para probar, y desde ahí no he parado.

¿Y no sentía algo de miedo en ese inicio?

(Risas) No, porque yo quería y, cuando tú quieres, pues el miedo se aparta.

¿Será que Agustín y Marcela, sus padres, dicen lo mismo?

Sí. Ellos al principio veían como algo muy importante que yo practicara algún deporte, al menos como hobby. Claro, les pudo dar algo de miedo al comienzo (risas), pero luego ya vimos que iba más allá.

¿En qué momento pasó de ser un pasatiempo a convertirse en el eje de su vida?



Yo hacía campeonatos regionales y me iba bien. En 2017 me gané un campeonato nacional a pesar de que todavía era una especie de juego para mí. Pero cuando fui campeón de Europa, en 2020, ya dije: ‘¡Vamos, puedo vivir de esto, puedo ser profesional!’. Y al año siguiente me gané la Copa de principiantes de Red Bull…

Para la época, en ese salto al profesionalismo, optó por competir por Colombia, y no por España. ¿Por qué tomó esa decisión?

Así fue, esa decisión la tomamos en 2020 con mi equipo y mi familia. Como tenía la doble nacionalidad, en honor a mi madre, pues nos pareció que era una buena oportunidad correr bajo la bandera colombiana.

¿Una buena oportunidad?



Sí, nosotros lo hablamos y, como no había muchos pilotos colombianos corriendo, lo vimos como una buena opción para que siempre haya una primera vez. También pensamos que podía ser algo positivo para el país y para que la competición también tuviera otras banderas.

¿Cómo es la historia de sus padres?

Mi madre, de Bucaramanga, se vino con sus hermanos muy joven a España. Aquí conoció a mi padre y forjaron toda la familia. Nosotros vivimos en Guadalajara, que queda a unos 45 minutos de Madrid.

¿Usted ha tenido chances de venir a Colombia?

Fui una vez, cuando era muy pequeño… y luego regresé cuando tenía 14 años. La verdad, me gustaría poder ir más, pero al menos la última vez pude disfrutar más.

¿Qué fue lo que más le gustó?

Uf, fue hace tiempo, pero la verdad que en lo que vi, Colombia es muy diferente a España, sobre todo por el ritmo de vida. A mí me gustó el trato con las personas y la comida. Yo la verdad me siento muy orgulloso de representar la bandera.

Facebook Twitter Linkedin

David Alonso celebra su primer podio. Foto: Jorge Guerrero. AFP.

Hace unos días se convirtió en el primer colombiano en subir al podio de un Mundial de Motociclismo. ¿Cómo lo asimiló?

Sí, era un dato que no sabía y que me hizo emocionar mucho cuando lo dijeron.



¿Por qué cree que llegó el podio en apenas su cuarta carrera?

La verdad el podio no me lo esperaba tan pronto, pero creo que hicimos un buen trabajo todo el fin de semana en Jerez, que luego nos permitió poder disfrutar la carrera. Estaba muy bien, andaba peleando adelante, tuve la oportunidad y la aproveché.

¿Qué sintió al cruzar la meta?

Fue una carrera muy luchada, y cuando pasé la meta sentí una satisfacción muy grande. En el podio sientes la recompensa de todo el trabajo.

¡Usted se subió a la malla a celebrar con la gente!

(Risas) Sí, pude compartir la alegría con mi equipo y toda la gente que estaba viéndome. La primera vez siempre es diferente, es especial, ya sabes.

¿Qué le dijo su familia?



Pues mis padres estaban muy orgullosos, muy felices, y pues estaban ahí, aprovechando que corríamos en España.

¿Cuál es su referente?

Marc Márquez, sin lugar a dudas. Desde pequeño lo vi pilotear y demostrar su fuerza mental, claro que también me he fijado en él no solo como deportista, sino también como persona. Es mi modelo para seguir.

Y a usted, como persona, por fuera de las pistas, ¿qué le gusta hacer?

Hace poco terminé la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), y me la he sacado con buena nota. No he podido hacer el bachillerato porque he estado en el Mundial y no hay tiempo. De momento, estoy afianzando el inglés y aprendiendo alemán. El poco tiempo que queda después de las motos lo uso en los idiomas.

¿No hay algún otro hobby por ahí?

Me gusta montar moto en diferentes superficies, también es cierto que me apunto a cada juego que me inviten (risas), sea el que sea.

¿Cuál sería su gran meta?

La meta es ser campeón del mundo y llegar al Moto GP. Luego, hay que ver qué tal se avanza, pero el ser campeón del mundo en Moto 3 y Moto 2 es el camino, antes de serlo en Moto GP, que es mi sueño.

‘El primer colombiano en quedar campeón del Mundial de Moto GP…’. ¿Se lo imagina?

Sería fantástico, a eso es a lo que dedico tanto mi vida como mi trabajo. Ojalá pueda disfrutar del privilegio de llevar esa etiqueta.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

Periodista de Deportes EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

Felsar@eltiempo.com

Más noticias