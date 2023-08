David Alonso consiguió la primera victoria de Colombia en toda la historia del campeonato del mundo de motociclismo, al ganar ayer el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto 3, la tercera categoría del Mundial, en el circuito de Silverstone, en una vuelta final de infarto.

Alonso, que aunque nació en España corre con licencia colombiana por la nacionalidad de su madre, salió en la última posición de la carrera, el puesto 28, y terminó ganando la jornada.



David Alonso y una remontada para la historia

De izquierda a derecha, el japonés Ayumu Sasaki, el colombiano David Alonso y el español Daniel Holgado. Foto: EFE/EPA/TIM KEETON

La asombrosa remontada del joven piloto, de 17 años, empezó desde la primera vuelta. Apenas un giro, el colombiano ya estaba en el puesto 13. En la tercera vuelta, David Alonso ya estaba en la pelea por el liderato de la carrera junto al líder del mundial de Moto 3, el español Daniel Holgado (KTM), el brasileño Diogo Moreira (KTM), el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y todo el grupo principal, formado por hasta once pilotos en el mismo segundo.



La pelea en el grupo de cabeza, que en la sexta vuelta encabezó ya David Alonso en detrimento de Sasaki, propició que desde atrás se fueran uniendo otros pilotos a este.



Alonso intentó consolidar su liderato con un cambio de ritmo al que se enganchó en la séptima vuelta el turco Deniz Öncü (KTM), pero sin llegar a sorprender al resto del grupo principal, el cual enseguida reaccionó para mantenerse completamente unido.

Las dos últimas vueltas resultaron de infarto, con todos los pilotos cerrando al milímetro el hueco al rival y con numerosos toques de carenado casi en cada curva.

A la última vuelta entró Daniel Holgado como líder, perseguido por David Alonso, Deniz Öncü y el español Iván Ortolá (MTA) en las posiciones de cabeza.



Los adelantamientos fueron totalmente frenéticos, sin ceder el espacio al rival, pero David Alonso, que salió como un kamikaze, consiguió el primer triunfo de un piloto colombiano en las últimas curvas, tras un adelantamiento magistral al japonés Ayumu Sasaki, que fue segundo.



🥇 HISTORY MAKER! 🥇



David Alonso becomes the FIRST-EVER Colombian Grand Prix winner! 🇨🇴#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/66o88ENFRZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2023

“En la clasificación estaba mal, pero me he levantado y he confiado en mí y me he dicho ‘¿por qué no?’, ya que tengo la oportunidad, voy a hacerlo realidad, y cuando estaba en las últimas curvas he pensado: ‘al final, va a ser verdad que lo voy a hacer’”, dijo Alonso, tras su triunfo.



“Estaba corriendo para hacer una carrera buena y dar lo máximo. Estaba muy focalizado, y cuando vi la pizarra la primera vez quedaban cinco vueltas, pero como he visto que tenía posibilidades, he pensado en una estrategia para poder ganar”, narró el piloto.



Con este resultado, Alonso es sexto en el Mundial y el mejor de los novatos. Su próxima carrera será el GP de Austria, el 20 de agosto, en Spielberg.

Alonso, el piloto de las primeras veces

*Con EFE